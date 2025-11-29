Jalkapallon Serie B:ssä pelaavan Palermon suomalaishyökkääjä Joel Pohjanpalo viimeisteli kolme maalia Carraresen verkkoon 5-0-voittoon päättyneessä ottelussa. Pohjanpalo nousi samalla maalipörssin ykköseksi.
Pohjanpalo alusti joukkueensa avausmaalin reilun 20 minuutin pelin jälkeen. Hän lisäsi toisen jakson alkajaisiksi Palermon johdon jo 3-0:aan illan ensimmäisellä maalillaan.
Lisää tuli kymmenisen minuuttia ennen loppua. Ensin 4-0-osuma pilkusta ja viitisen minuuttia myöhemmin loppuniitti 5-0:aan. Maali oli Pohjanpalolle kauden kahdeksas, maalisyöttöjä on kasassa neljä.
Palermo on voittonsa turvin Serie B:ssä kuudentena. Kesken viime kauden Veneziasta Palermoon siirtynyt Pohjanpalo viimeisteli viime kaudella seuran riveissä yhdeksän maalia 15 ottelussa. Nyt osumia on 14 ottelussa kahdeksan.