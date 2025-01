Jim Carrey joutui käymään läpi "kidutuskoulutuksen" selvitäkseen yhdestä ikonisimmista rooleistaan

Jim Carrey voisi palata uusimaan yhden klassikkoroolinsa, siitä huolimatta että sen tekeminen oli näyttelijälle tuskaista.

Kanadalais-amerikkalaista näyttelijä-koomikko Jim Carreyta, 62, on kiittäminen useista ikonisista ja unohtumattomista rooleista, joiden myötä hän on toden teolla sementoinut itsensä kulttuurihistoriaan. Carrey on urallaan tehnyt sekä komediaa, lastenelokuvia että draamaa, ja on tunnettu hyvin monipuolisena – sekä -kasvoisena – näyttelijänä.

Carrey on uransa aikana kertonut ottaneensa ajoittain raskaastikin roolihahmoihinsa syventymisen ja on kertonut toimineensa ajoittain metodinäyttelijän tavoin.

Vuonna 2022 Carrey ilmoittikin aikovansa jättäytyä näyttelijän töistä ja eläköityä, mutta pyörsi päänsä sittemmin. Vuonna 2024 Carrey nähtiin Sonic the Hedgehog 3 -elokuvan tohtori Ivo ”Eggman” Robotnikina, ja promotoidessaan elokuvaa Carrey päätyi eräässä haastattelussa pohtimaan sitä, minkä vanhan roolinsa hän suostuisi tai haluaisi tehdä uudelleen.

Carreylla oli vastaus valmiina: hän kertoi, että voisi hypätä uudelleen näyttelemään The Grinch -elokuvan nimiroolia, kertoo Hollywood Reporter. Yksi iso miinus roolissa tosin oli: Carreyn mukaan hahmon maskeerauksen tekeminen, sen kanssa toimiminen ja jopa hengittäminen oli suorastaan helvettiä.

– Se oli äärimmäisen tuskallinen prosessi.

Näyttelijä on puhunut Grinch-hahmon haastavuudesta ennenkin. Carrey kertoi vuonna 2014 The Graham Norton Show'ssa vieraillessaan pitäneensä mielessä läpi elokuvan kuvausten, että kärsimyksellä olisi arvonsa, sillä hän oli tekemässä sitä lasten takia.

Jim Carreyn esittämän Grinch-hahmon maskeeraus kesti pahimmillaan lähes yhdeksän tuntia kerrallaan.

Carreyn mukaan tunteja kestänyt maskeeraus olisi tuntunut siltä, kuin "olisi tullut haudatuksi elävältä". Ensimmäisenä kuvauspäivänä maskeerauksen tekeminen oli kestänyt kahdeksan ja puoli tuntia.

Mitä luultavimmin Carrey ei liioittele kertomaansa, sillä Graham Nortonille hän kertoi myös käyneensä läpi koulutuksen, jolla tiedustelupalvelu CIA:n agentteja on opetettu kestämään kidutusta.

– Joten... Se on kuinka selvisin The Grinchista.

Carrey kertoi, että hänelle tehtiin Grinchin maskeeraus elokuvan kuvausten aikana lopulta 100 kertaa.

The Grinch -elokuvan lisäksi Carrey muistetaan myös muun muassa rooleistaan teoksissa The Truman Show, Ace Ventura, Bruce taivaanlahja, Tahraton mieli sekä Nuija ja tosinuija.