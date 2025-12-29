Ex-lapsitähti Taylor Momsen puki ylleen hittileffassa nähdyn asun 25 vuoden jälkeen.

Vuonna 2000 ilmestyneessä The Grinch -hittileffassa pahansuopa Grinch varastaa joulun. Pääosassa koomikko Jim Carreyn rinnalla elokuvassa Cindy Lou Whona nähtiin tuolloin vasta 6-vuotias Taylor Momsen.

Lapsitähtenä julkisuuteen noussut Momsen tähditti myöhemmin myös suosittua O.C.-sarjaa.

Nykyisin The Pretty Reckless -yhtyeensä kanssa keikkaileva Momsen yllätti seuraajansa julkaisemalla Instagram-tililleen videon, jossa pukee ylleen samaisen mekon, joka hänellä nähtiin joululeffassa yli 25 vuotta sitten.

– Kyllä. Se on minun oikea asuni Grinch-elokuvasta. 25 vuotta myöhemmin se edelleen (jollain tapaa) sopii, hän kirjoittaa videon yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

