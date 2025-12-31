Edesmenneelle Anna Nicole Smithille kaavailtu suuri rooli meni ohi suun vuonna 1994.

Vuonna 2007 kuollut Playboy-tähti ja näyttelijä Anna Nicole Smithille tarjottiin pääroolia vuoden 1994 hittielokuvasta The Mask, jota tähditti Jim Carrey.

Smith puhui mahdollisesta roolista avoimesti vuonna 2023 Netflixissä julkaistussa dokumenttielokuvassa You Don´t Know me, jossa sisälsi Smithin itse kuvaamia videopäiväkirjoja hänen uransa varrelta.

Anna Nicole Smithin ystävän mukaan Playboy-tähti ei päässyt koskaan yli siitä, että menetti roolin Diazille.Copyright Getty Images 2007

Dokumentin mukaan Smithille tarjottiin pääroolia Jim Carreyn rinnalla. Palkkio elokuvasta olisi ollut vaivaiset 50 000 dollaria.

Elokuvan ohjaaja Chuck Russel olisi halunnut Smithin elokuvan naispääroolin, mutta kertoi myöhemmin Variety-lehdelle huomanneensa koekuvauksissa, että Smithissä ei ollut kaikkia vaadittavia ominaisuuksia.

– Hän oli hurmaava ja kupliva, mutta hänessä ei ollut muita roolin vaatimia ominaisuuksia, Russel kertoi vuonna 2018.

Diaz bongattiin mallitoimiston listoilta

Russelin mukaan roolitusta jatkettiin, kunnes Hollywoodissa vielä tuntematon Cameron Diaz saapui koekuvauksiin mallitoimiston listoilta. Diaz oli aiemmin työskennellyt mallina ja tehnyt pieniä rooleja eroottisissa b-luokan elokuvissa. The Mask -elokuvan roolittaja huomasi heti Diazin sympaattisuuden ja älykkyyden.

– Joo haluan näyttelemään totta kai. Mitä minun pitää tehdä? Russel kertoi Diazin todenneen.

Cameron Diaz oli vuonna 1994 tuntematon nouseva tähti./All Over Press

Russel sanoi huomanneensa heti kemian Carreyn ja Diazin välillä ja kahdeksannen koekuvauskerran jälkeen rooli oli Diazin.

Jim Carrey ja Cameron Diaz tähdittivät vuoden 1994 hittielokuva The Maskia./All Over Press

Anna Nicole Smithin ystävän mukaan Playboy-tähti ei koskaan päässyt yli siitä, ettei hän saanut roolia. Hänen mukaansa Smith halusi aina olla näyttelijä. Smithistä tehdyssä dokumenttielokuvassakin hän kutsuu itseään leikkisästi Marilyn Monroen reinkarnaatioksi. Hän myös totesi, että tietää kuolevansa nuorena.

Smith menehtyi 39-vuotiaana miamilaisessa sairaalassa lääkkeiden yliannostukseen.

Lähteet: People, Variety

Lue myös: Cameron Diaz ja Benjamin Madden saivat yllätysvauvan

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2024.