Ruskeahiuksinen "naapurintyttö" Tilly Norwood pillastuttaa Hollywoodissa. BBC:n mukaan hollantilaisen näyttelijän ja koomikon Eline Van der Veldenin kehittämä tekoälynäyttelijätär on saanut lihaa ja verta olevilta kollegoiltaan hyisen vastaanoton.
Sosiaalisen median päivityksissään Tilly Norwood vaikuttaa BBC:n mukaan nuorelta aloittelevalta näyttelijältä, josta syntyy "mukavan naapurintytön" vaikutelma.
Tekoäly-näyttelijän luojan mukaan hahmo on jo käynyt keskusteluja kykyjenetsijöiden kanssa.
Hollywoodin vaikutusvaltainen ammattiliitto SAG-AFTRA on ai-näyttelijän synnystä käärmeissään.
Hahmoa ovat arvostelleet muun muassa tunnetut näyttelijät Emily Blunt, Natasha Lyonne ja Whoopi Goldberg.
– Norwood ei ole näyttelijä, vaan tietokoneohjelman luoma hahmo, jonka kouluttamiseen on käytetty lukemattomien ammattinäyttelijöiden työtä.
– Sillä ei ole elämänkokemusta, josta ammentaa, eikä tunteita. Yleisö ei ole kiinnostunut tietokoneella luodusta, ihmisen kokemuksista irrallaan olevasta sisällöstä, ammattiliitto lausuu tiedotteessaan.
Hahmon luonut hollantilainen näyttelijä-koomikko Eline Van der Velden on väitetysti ilmaissut haluavansa, että tekoälyhahmosta tulisi ”seuraava Scarlett Johansson”.
Hahmon luoja on vastannut kritiikkiin toteamalla, ettei tekoälyluomuksen ole tarkoitus korvata elävää ihmistä, vaan että kyseessä on eräänlainen luova taideteos.
– Tillyn luominen on ollut minulle mielikuvitusta ja luovuutta yhdistänyt asia, aivan kuten hahmon piirtäminen, roolin kirjoittamisesta tai esityksen muovaaminen, Van der Velden vastaa.
Lisäksi tekijä korostaa, että tämän kaltaisia teoksia tulisi punnita oman genrensä sisällä eikä verrata suinkaan eläviin ihmisnäyttelijöihin.
Messevä riita
Tekoälyllä tuotettu sisältö on aiheuttanut viime aikoina runsaasti närää Hollywoodissa.
Pari vuotta sitten Hollywoodissa nähtiin pitkiä lakkoja. Näyttelijät ja käsikirjoittajat vaativat muun muassa turvaa juurikin tekoälyn ja teknologian tuomia muutoksia vastaan.
Ammattiliitto SAG-AFTRA on muistuttanut elokuva-alaa, että hollantilaisen luoman tekoälyhahmon kaltaisten hahmojen käyttö tuotannoissa voisi rikkoa lakkojen yhteydessä sovittuja asioita.
– Se ei ratkaise ongelmia, vaan luo niitä aiheuttamalla työttömyyttä ja vaarantamalla näyttelijöiden elinkeinon, ammattiliitto kommentoi.
