Suomen Jenny Rautionaho ylsi viidenneksi mäkihypyn naisten maailmancupin kilpailussa Slovenian Ljubnossa. Hän ponkaisi sunnuntaina normaalimäestä 72 ja 85 metriä.

Rautionaho ylsi jo lauantaina yhdeksänneksi ja kohensi sunnuntaina jälleen kauden parastaan, kun hän paransi toisella kierroksella neljä sijaa. Ljubnon viides sija on Rautionaholle paras lähes kahteen vuoteen, kun hän oli yhtä korkealla viimeksi maaliskuussa 2024 Lahdessa.

Sofia Mattila oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 11:ntenä 82 metrin hypyllä, mutta toisen kierroksen 80-metrinen riitti lopputuloksissa 14:nneksi. Se on hänen uransa paras sijoitus maailmancupissa. Mattila oli Itävallan Villachissa aiemmin tässä kuussa 26:s. Lauantaina hän oli Ljubnossa kiinni kymmenennessä sijassa, mutta suomalainen hylättiin.

Julia Äikiä oli 80,5 ja 75 metrin hypyillä 26:s. Oosa Thure jäi sunnuntaina 75 metrin hypyllä ensimmäiselle kierrokselle.

Kilpailusta puuttui useita huippuhyppääjiä, mutta kärkikolmikon valloittivat tutut menestyjät Slovenian Nika Prevc, Itävallan Lisa Eder ja Saksan Katharina Schmid. Rautionaho jäi voittajasta 31,2 pistettä. Kolmanteen sijaan kertyi eroa 13 pistettä.

– Hypyt olivat hyviä, mutta alastuloissa jäi vähän uupumaan, Rautionaho sanoi Hiihtoliiton ääninauhalla ja kertoi avauskierroksella kohdalleen osuneen huonon tuuliraon.