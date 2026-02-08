Ristomatti Hakola sekä kiitti että pyysi anteeksi Milano-Cortinan olympialaisten miesten yhdistelmähiihdon jälkeen.

Sija 52 ja kuusi minuuttia kärkeen. Ristomatti Hakolalle Milano-Cortinan olympialaisten 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailu oli synkeä.

Se lähti vinoon heti perinteisen osuuden avauskierroksella. Suomalainen kaatui samassa laskussa kuin Vilma Nissinen edellisenä päivänä naisten vastaavassa 10+10 kilometrin kisassa.

– Ihan oma virhe se kaatuminen oli. Siinä oli hirveä rytäkkä edessä. Minulla vain imaisi suksi, Hakola sanoi.

– Kyllä minä siinä kohtaa tajusin, että kisa on aika lailla siinä.

Siinä missä esimerkiksi Arsi Ruuskanen (päivän parhaana suomalaisena 11:s) ja Iivo Niskanen (17:s) selkeästi kärsivät pito-ongelmista, Hakolalla niitä ei ollut.

– Pertsa olisi ollut varmaan muuten ihan jees. Minulla tuntui olevan ihan hyvä suksi pertsalle.

Kiitos ja anteeksi

Vapaalla Hakola ei päässyt sanojensa mukaan "tasan mihinkään".

– En tiedä, miten se olikin noin surkeaa.

Mies oli kovin allapäin.

– Täytyy sanoa, että ei tämä nyt mukavaa ole. Tähän päivään mennessä luotin itseeni, että voisi olla kunnossa. Kiitos ja anteeksi kaikille, jotka luottivat.

Hän sanoi yrittäneensä kaikkensa ja tehneensä joka päivä parhaansa, "mutta ei se nyt näytä riittävän mihinkään".

Hakola mietti, näinkö hän näissä mittelöissä enää kilpaa sivakoi.

– Jos johonkin maailmancupin kisaan pääsisi loppukaudesta.

Olympialaisten alla Hakolan pääsyä kisoihin kritisoitiin runsaasti.

– Ihan sama, mitä mediamyllytystä on ollut, niin ammattimiehen pitäisi pystyä parempaan.