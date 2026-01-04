Jasmi Joensuu putosi päätöskilpailussa Tour de Skin kokonaiskilpailun yhdeksänneksi. Tourin parhaaksi suomalaiseksi nousi Johanna Matintalo.
Kokonaiskisan toisena päätöspäivään lähtenyt Joensuu putosi kärkihiihtäjien matkasta Alpe Cermisin vaativalla nousupätkällä. Joensuu tuli viimeisellä etapilla maaliin sijalla 34 jäätyään kärjelle lähes kolme ja puoli minuuttia.
Tourin kokonaiskilpailun voittoon hiihti yli minuutin muita edellä päätösetapille lähtenyt Yhdysvaltain Jessie Diggins. Voitto Tourilla on 34-vuotiaalle Digginsille jo uran kolmas.
10 kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähtökisan voittoon hiihti Norjan Karoline Simpson-Larsen. Diggins tuli maaliin toisena ennen Norjan Heidi Wengiä.
Kokonaiskilpailussa Digginsin jälkeen toinen oli Itävallan Teresa Stadlober. Kolmanneksi sijoittui Weng.
Sunnuntain kisassa Vilma Ryytty oli parhaana suomalaisena 12:s ja Johanna Matintalo 15:s. Vilma Nissinen oli kisan 32:s. Jasmin Kähärä jätti päätöskilpailun hiihtämättä.
Matintalo sijoittui Tourin kokonaistuloksissa suomalaisista parhaana kuudenneksi. Vilma Ryytty oli 20:s ja Vilma Nissinen 24:s.