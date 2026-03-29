Kouvolan seudulle on pudonnut tänään aamupäivällä kaksi droonia. Ilmavoimat vahvistaa molempien olevan ukrainalaisia.

Puolustusvoimien entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) toteaa MTV Uutisille, että droonien päätyminen Suomen ilmatilaan on poikkeuksellista.

Lindberg kertoo, että kyseessä on ollut pienen harrastelijalentokeen kokoinen potkurikone, joka liikkuu parinsadan kilometrin tuntivauhdilla alakorkeuksissa. Kone lentää suoraviivaisesti vakionopeudella sinne minne on laitettu lentämään.

Monien muiden arvioiden tavoin Lindberg pitää mahdollisena, että elektroninen satelliittinavigointihäirintä on harhauttanut drooneja Suomen ilmatilaan.

Lindbergin mukaan Suomessa reagoitiin nopeasti droonien saapumiseen. Hän pitää ilmavoimien reagointia jopa poikkeuksellisen nopeana ja droonin tunnistamista tarkkana.

– Jotain on tehty oikein kun ollaan noin nopeasti siellä siivellä oltu.

Lindbergin mukaan tilanteessa on tehty oikeaa harkintaa siinä, että droonia ei tuhottu ilmassa. Vaarana on ollut että drooni voisi räjähtää, mikäli siinä on ollut taistelukärki.

– Se selittää, että miksi drooni on tunnistuksen jälkeen tullut näin pitkälle.

Venäjälläkin huomattu tapaus

Myös Venäjällä on uutisoitu tapauksesta. Lindberg toteaa, että Venäjä uutisoi tämänkaltaisista tapahtumista tapaan, joka ajaa heidän omaa narratiiviaan.

MTV Uutisten toimittaja Visa Högmander oli iltapäivällä toisen droonin putoamispaikan läheisyydessä raportoimassa tilanteesta.