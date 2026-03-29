An-196-drooni on ukrainalaisen Antonov-yhtiön suunnittelema pitkän kantaman hyökkäyslennokki.
Suomen ilmavoimat kertoo tunnistaneensa ainakin toisen Kouvolaan pudonneista drooneista ukrainalaisvalmisteiseksi An-196 -drooniksi. Suomeen harhautui tänään kaksi ukrainalaisdroonia, joista toinen putosi Kouvolan pohjois- ja toinen itäpuolelle.
Kukaan ei loukkaantunut putoamisissa.
An-196 Ljutyi (helmikuu) on kohtuullisen suurikokoinen miehittämätön niin sanottu yksisuuntainen hyökkäysdrooni. Sen siipiväli on 6,7 metriä ja pituus 4,4 metriä.
Lennokin lentoonlähtöpaino on 250–300 kilogrammaa, josta räjähdekuorma voi olla 50–75 kilogrammaa.
Droonin tarkkaa lentomatkaa ei ole kerrottu, mutta se voi lentää tiettävästi jopa 2000 kilometriä.
An-196 on 4,4 metriä pitkä siivekäs hyökkäysdrooni.Kuva: Ukrainan puolustusministeriö
Käytetty kaukoiskuissa
An-196-droonin ei ole tarkoituskaan palata, vaan se tähtää kohteeseensa räjäyttäen mukanaan kantavan räjähdekuorman.