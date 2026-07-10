Bangbusin ovet pysyivät Nico Lingmanille säpissä.

Podcast-juontaja ja entinen upseeri Nico Lingman paljasti radiossa, ettei Onlyfans-tähti Susanna Penttilä huolinut häntä kuvaamaan sisältöä kohuttuun bangbusiinsa.

Lingman teki paljastuksensa Radio Cityn Jone ja Rantavahdit -ohjelmassa, jota hän luotsaa yhdessä juontaja Jone Nikulan kanssa. Radiotaajuuksilla kuullusta keskustelusta on julkaistu videoklippi Radio Cityn Instagram-tilille.

– Sinä menit itsekin tarjoamaan itseäsi vähän niin kuin kontsakaveriksi, mutta et kelvannut, Nikula sanoi Lingmanille.

Lingmanin mukaan hän kelpasi lähinnä kuljettajaksi Penttilän kohubussiin.

– Olen käynyt bangbusin sisällä, mutta nimenomaan kuskin paikalla, hän kertoi.

– Sinä kelpaat ajamaan bangbusia, mutta et Suskia itseään, Nikula sanaili.

– En, Lingman kuittasi.

Lingmanin mukaan hän oli liian vanha Penttilän bussiin.

– Se oli tämä ikäkysymys. Suskihan kelpuuttaa vain miehiä, joiden ikä alkaa kakkosella, hän sanoi.

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