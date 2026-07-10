Hallitus ehdottaa, että niin sanotun käännytyslain eli rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Sisäministeriö on lähettänyt asiaa koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle.
Aiemmin lain on päätetty olevan voimassa tämän vuoden loppuun.
Lain perusteella turvapaikanhakijoiden maahantuloa voidaan estää ja turvapaikkahakemusten vastaanottoa voidaan rajoittaa, jos Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle painostaakseen Suomea.
Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna joulukuusta 2023 lähtien valtioneuvoston päätöksillä.
Kesäkuussa hallitus uusi päätöksensä pitää itäraja kiinni toistaiseksi. Tuolloin sisäministeriö totesi, että uhka välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistymisestä ja laajentumisesta olisi edelleen todennäköinen, jos rajanylityspaikkoja avattaisiin.