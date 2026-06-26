Britannian kuningashuoneen hallitseva monarkki ei ole koskaan aikaisemmin julkistanut verotietojaan.
Britannian kuningas Charles on maksanut yli 30 miljoonaa puntaa henkilökohtaisia veroja sen jälkeen, kun hänestä tuli kuningas vuoden 2022 syyskuussa. Euroissa summa asettuu 35 miljoonan paikkeille.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Britannian kuningashuone julkaisee hallitsevan monarkin henkilökohtaisia verotietoja.
Charlesin perijä prinssi William julkisti niin ikään ensimmäistä kertaa henkilökohtaisia verotietojaan.
William peri Walesin prinssin tittelin, kun hänen isästään tuli kuningas. Tuon jälkeen hän on maksanut veroja yli 20 miljoonan punnan eli yli 23 miljoonan euron edestä.