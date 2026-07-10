Urallaan kolmet MM-kisat pelannut Tommi Kivistö on purkanut sopimuksensa tshekkiläisen HK Mountfieldin kanssa.

Kivistön oli määrä jatkaa toinen kausi Tshekin liigassa, mutta Mountfield tiedotti sopimuksen ennenaikaisesta purkamisesta keskiviikkona.

– Joudun perhesyistä purkamaan sopimukseni. Haluan vilpittömästi kiittää jokaista teiltä saamastani tuesta, ja siitä, miten hienosti seisoitte joukkueen takana viime kaudella, Kivistö toteaa seuran Facebook-julkaisussa.

Seura oli niin ikään pahoillaan Kivistön lähdöstä.

– Elämässä on kuitenkin tärkeämpiä asioita kuin jääkiekko, ja toivomme Tommin puolesta, että kaikki järjestyy, Mountfieldin puheenjohtaja Ales Kmonicek sanoo seuran tiedotteessa.

Kivistöllä on palkintokaapissaan kaksi MM-hopeaa vuosilta 2014 ja 2016. Hän on edustanut liigaurallaan Jokereita, Ilvestä ja Kärppiä sekä pelannut Jokereissa viisi kautta KHL:ää.

HK Mountfield kertoo samassa yhteydessä hankkineensa tanskalaispuolustaja Anders Kochin paikkaamaan Kivistön jättämää aukkoa. 28-vuotias puolustaja pelasi kaudella 2024–25 SM-liigaa Kiekko-Espoossa. Viime kaudella hän edusti Tanskaa sekä olympialaisissa että MM-kisoissa.