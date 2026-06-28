



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Harryn ja Meghanin odotettu paluu Britanniaan vaakalaudalla: "Ei tule tapahtumaan"

Harry ja Meghan haluaisivat matkustaa takaisin Britanniaan tänä kesänä. He eivät kuitenkaan tule saamaan verovaroin kustannettua suojelua.

Julkaistu 28.06.2026 15:15

Prinssi Harry on huolissaan perheensä turvallisuudesta Britanniassa. Prinssi Harry haluaisi matkustaa Britanniaan puolisonsa herttuatar Meghanin sekä lastensa Archien ja Lillibetin kanssa ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Matkaan olisi tarkoitus lähteä ensi kuussa. Vierailua varten lähetettiin erityinen pyyntö poliisin suojatoimille matkan ajaksi, mutta perjantaina perheelle ilmoitettiin, ettei verovaroin kustannettua suojelua ole tarjolla. Aiheesta kertovat muun muassa BBC sekä brittilehti The Guardian. Noin viisipäiväinen vierailu ajoitettiin juuri ennen vuoden mittaisen lähtölaskennan alkua loukkaantuneille sotilaille tarkoitettuihin Invictus-kisoihin, jotka on määrä järjestää Birminghamissa ensi heinäkuussa. Prinssi Harry on yksi kisojen perustajista. 0:50

Katso myös: Meghan kertoo joutuneensa kiusatuksi joka päivä kymmenen vuoden ajan. (16.4.2026)

Kuningas tarjosi kattoa pään päälle

Kuningas Charles on tarjonnut perheelle majapaikkaa, ja perhe ehti hyväksyä tarjouksen. Julkisuuteen ei ole kerrottu, minne perheen oli määrä majoittua.

Poliisin tarjoama turva olisi kuitenkin tarjolla hovin tiluksilla, mutta niiden ulkopuolella perheen tulisi turvautua Kaliforniasta mukaan matkaavaan suojelutiimiin.

Edellisen kerran kuningas Charles näki lapsenlapsensa vuonna 2022. The Guardianin lähteen mukaan Harry ja Meghan haluavat saattaa perheenjäsenensä taas yhteen, mutta riskit tulla matkalla liian suuriksi.

– Toivo on, että lapset voisivat tavata isosisänsä. Se ei tule kuitenkaan tapahtumaan, jos paparazzit jahtaavat heitä kaikkialle siitä hetkestä alkaen, kun he astuvat alas lentokoneesta. Hän (Harry) ei aio laittaa lapsiaan kokemaan sitä, Harryn tunteva nimettömänä pysyttelevä lähde kertoi.

Prinssi Harry kommentoi itse BBC:lle haluavansa "sovintoa" kuninkaallisen perheen kanssa. Hän kertoi myös olevansa huolissaan siitä, ettei hänen vaimonsa ja lastensa tuominen takaisin syntymämaahansa olisi turvallista.

– En voi kuvitella, että toisin vaimoni ja lapseni takaisin Isoon-Britanniaan tässä tilanteessa, hän sanoi.

– Tiedätte, että rakastan maatani, olen aina tehnyt niin, huolimatta siitä, mitä jotkut ihmiset maassa ovat tehneet.

Leo Kirjonen MTV Uutiset Leo Kirjonen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana.

Harryn ja Meghanin Britannian-matkaan tuli mutka | MTV Uutiset