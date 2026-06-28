Prinssi Harry on huolissaan perheensä turvallisuudesta Britanniassa.
Prinssi Harry haluaisi matkustaa Britanniaan puolisonsa herttuatar Meghanin sekä lastensa Archien ja Lillibetin kanssa ensimmäistä kertaa neljään vuoteen.
Matkaan olisi tarkoitus lähteä ensi kuussa.
Vierailua varten lähetettiin erityinen pyyntö poliisin suojatoimille matkan ajaksi, mutta perjantaina perheelle ilmoitettiin, ettei verovaroin kustannettua suojelua ole tarjolla.
Aiheesta kertovat muun muassa BBC sekä brittilehti The Guardian.
Noin viisipäiväinen vierailu ajoitettiin juuri ennen vuoden mittaisen lähtölaskennan alkua loukkaantuneille sotilaille tarkoitettuihin Invictus-kisoihin, jotka on määrä järjestää Birminghamissa ensi heinäkuussa.
Prinssi Harry on yksi kisojen perustajista.
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