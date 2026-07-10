Helsinki Cupissa menestynyt norjalaisjoukkue käyttää MM-kisoista tuttua tuuletusta omissa peleissään. Valmentajan mukaan Norjan menestyksen salaisuus on hauskanpito.

Helsinki Cup -jalkapalloturnauksessa pelaa kaksi norjalaista joukkuetta, joista molemmat ovat menestyneet.

Tertnes-joukkueen valmentaja Anita Martinsen sanoo, että MM-kisajoukkueen menestys on nostattanut joukkueen henkeä.

– On tärkeää nähdä maajoukkueen kautta, että sellainen on mahdollista. Meillä on pelaajia, jotka ovat intohimoisia ja he haluavat päästä pitkälle, Martinsen kertoo MTV Uutisille sen jälkeen, kun 15–16 -vuotiaiden tyttöjen joukkue päihitti vastustajansa sarjansa ensimmäisessä jatko-ottelussa luvuin 2-1.

Natalia Guddal ja Madeleine Eldholm sanovat, että MM-joukkueen matkaa on ollut hieno seurata.

– Tuntui uskomattomalta, kun joukkue voitti Brasilian. Emme uskoneet, että se olisi mahdollista, Eldholm sanoo.

MM-kisoista tuttu soututuuletus on nähty myös Helsingin viheriöillä viime päivinä.

– Kun teimme maaleja tai voitimme lohkovaiheessa, teimme tuuletuksen, Eldholm naurahtaa.

Valmentaja Martinsen uskoo, että Norjan menestyksen salaisuus eri tasoilla on osittain seurausta siitä, että nuoria ei pakoteta isoihin ratkaisuihin liian aikaisin.

– Annamme nuorten pitää kivaa jalkapallon parissa. Joukkueessamme on tyttöjä, jotka pelaavat jalkapallon lisäksi edelleen käsipalloa. Annamme sille tilaa. Uskon, että mahdollisuus myöhäistää valintaa on yksi syistä.

Katso videolta, miten viikinkituuletus sujuu norjalaisjoukkueelta Helsingissä!

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