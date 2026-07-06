Prinssi Harryn vierailuun Britanniassa jälleen uusi käänne

Aikaisemmin uutisoitiin, että Harry saapuu vierailulle yhdessä herttuatar Meghanin sekä heidän lapsiensa Archien , 7, ja Lilibetin , 5, kanssa.

Lähteiden mukaan Harry ei ollut vastannut virallisesti tarjoukseen määräaikaan mennessä, joten majoittuminen palatsissa ei ole enää mahdollista.

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Harryyn kohdistuvia turvatoimia heikennettiin sen jälkeen, kun hän ja Meghan vetäytyivät kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muuttivat Yhdysvaltoihin.