Prinssi Harry vierailee Britanniassa tällä viikolla.
Prinssi Harryn 6. heinäkuuta alkava vierailu Isossa-Britanniassa on saanut uusia käänteitä.
BBC kertoi tänä aamuna, että Harry on hyväksynyt tarjouksen yöpyä Buckinghamin palatsissa. Pian kuitenkin saatiin tieto, että palatsi on vetänyt tarjouksensa pois.
Lähteiden mukaan Harry ei ollut vastannut virallisesti tarjoukseen määräaikaan mennessä, joten majoittuminen palatsissa ei ole enää mahdollista.
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Aikaisemmin uutisoitiin, että Harry saapuu vierailulle yhdessä herttuatar Meghanin sekä heidän lapsiensa Archien, 7, ja Lilibetin, 5, kanssa.
Vierailua varten lähetettiin erityinen pyyntö poliisin suojatoimille matkan ajaksi, mutta perheelle ilmoitettiin, ettei verovaroin kustannettua suojelua ole tarjolla. Pian ilmoitettiin, että Harry tekee matkan yksin.