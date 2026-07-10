EU-komissio vaatii sosiaalisen median suuryhtiötä Metaa muuttamaan Facebookin ja Instagramin vähemmän koukuttaviksi.
EU-komission mukaan Facebookin ja Instagramin riippuvuutta aiheuttavat toiminnot ovat EU:n lainsäädännön vastaisia.
Komission mukaan Meta ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota riskeihin, joita sen palvelut aiheuttavat käyttäjien fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille.
Digiasioista vastaava EU-komissaari Henna Virkkunen sanoo komission tiedotteessa, että eurooppalaisten fyysisen terveyden ja mielenterveyden suojelun on oltava sosiaalisen median alustojen ensisijainen tavoite.