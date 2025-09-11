Prinssi Harry ja kuningas Charles tapasivat kahden kesken.

Britanniassa vierailulla oleva prinssi Harry tapasi isänsä kuningas Charlesin keskiviikkona 10. syyskuuta, uutisoi muun muassa CNN.

Kuningas tapasi poikansa ensimmäistä kertaa 19 kuukauteen kuninkaan virka-asunnolla Clarence Housessa. CNN:n mukaan kaksikko nautti iltapäiväteen kahden kesken.

Prinssi Harry nähtiin saapumassa mustalla Range Roverilla Clarence Houseen alkuillasta noin kello 17.20 ja poistui paikalta reilun tunnin kuluttua.

Prinssi Harry kuvattiin saapumassa isänsä virka-asunnolle keskiviikkona 10. syyskuuta.The Mega Agency

Harry matkusti Lontooseen 8. syyskuuta edesmenneen kuningatar Elisabetin kuolinpäivän johdosta. Kuningattaren kuolemasta tulee kuluneeksi kolme vuotta. Lisäksi Harryn on tarkoitus osallistua WellChild Awards -hyväntekeväisyystapahtumaan.

Kuninkaan ja Harryn tapaaminen on herättänyt runsaasti keskusteluja siitä, että perheen pitkäaikaiset erimielisyydet olisivat vihdoin päättymässä.

Edellisen kerran isä ja poika ovat tavanneet kasvotusten helmikuussa 2024, kun hovi oli tiedottanut kuninkaan syöpädiagnoosista. Harry lensi Yhdysvalloista tapaamaan Charlesia, ja kaksikon tapaaminen Lontoon keskustassa sijaitsevassa kuninkaan kodissa Clarence Housessa kesti lähteiden mukaan noin 45 minuuttia.

Tapaamisen oli jo tovin uumoiltu olevan tekeillä. Kesällä uutisoitiin, että Harryn ja Charlesin edustajat olivat tavanneet toisensa lontoolaisella yksityisklubilla.

Harryn puoliso herttuatar Meghan ei ole mukana Lontoossa, vaan on kotonaan Kaliforniassa parin lasten Archien, 6, ja Lilibetin, 4, kanssa. Perhe on ollut Isossa-Britanniassa yhdessä edellisen kerran vuoden 2022 kesäkuussa, jolloin juhlittiin kuningatar Elisabetin 70-vuotisen valtakauden platinajuhlaa. Tuolloin kuningas Charles on tavannut lapsenlapsensa edellisen kerran.

Toukokuussa kohistiin Harryn avautumisesta BBC:lle, jolloin prinssi tilitti katkerana muun muassa siitä, ettei "hänen isänsä puhu hänelle". Harry totesi tuolloin myös, ettei tiedä "paljon aikaa hänen isällään on jäljellä. Harry kertoi niin ikään toivovansa yhä, että hän voisi tehdä sovinnon perheensä kanssa.

Prinssi Harryn välit moniin kuninkaallisiin sukulaisiin ovat olleet huonot pitkään. Tiettävästi Harry ja prinssi William eivät ole puhuneet kasvotusten pitkään aikaan.