Harryn ja Meghanin on mediatietojen mukaan tarkoitus matkustaa lapsineen Britanniaan ensi viikolla.

Prinssi Harry ja puolisonsa herttuatar Meghan ovat suostuneet tiukkoihin sääntöihin ennen matkaansa Britanniaan, kirjoittaa brittilehti Express.

Lehden mukaan Harryn ja Meghanin on tarkoitus matkustaa Britanniaan lastensa, 7-vuotiaan Archien ja 5-vuotiaan Lilibetin kanssa ensi viikolla (6-10.7). Perheen on tarkoitus tavata kuningas Charles, joka ei ole nähnyt lapsenlapsiaan neljään vuoteen.

Kuninkaallisten elämään perehtynyt toimittaja Alison Boshoff kertoo kuulleensa kuninkaallista perhettä lähellä olevilta lähteiltä Harryn ja Meghanin hyväksyneen joukon tiukkoja ehtoja, joilla halutaan estää mediakohuja. Ehtoihin kuuluu muun muassa, ettei tapaamisiin saa tuoda kameroita, tapaamisista ei saa tehdä Instagram-postauksia, eikä tapaamista saa kertoa medialle paljastuksia jälkeenpäin.

Parantuvatko perheen välit?

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