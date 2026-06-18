Harry ja Meghan vievät lapsensa Archien ja Lilibetin vierailulle Britanniaan ensimmäistä kertaa neljään vuoteen.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan sekä heidän lapsensa Archie, 7, ja Lilibet, 5, vierailevat Britanniassa heinäkuussa, kertoo BBC. Kyseessä on ensimmäinen kerta neljään vuoteen, kun koko perhe matkustaa Britanniaan.

Vielä ei ole tiedossa, tulevatko Archie ja Lilibet tapaamaan vierailun yhteydessä isoisäänsä kuningas Charlesia. Charles on nähnyt Archien ja Lilibetin viimeksi kuningatar Elisabetin Platinum Jubilee -juhlallisuuksissa vuonna 2022.

Prinssi Harryn välit kuningas Charlesiin ja muuhun kuninkaalliseen perheeseen ovat olleet jo pitkään vaikeat ja kylmät. Harry kuitenkin sanoi viime vuonna BBC:lle antamassaan haastattelussa toivovansa sovintoa perheensä kanssa.

Harry ja Charles tapasivat edelliskerran viime syyskuussa.