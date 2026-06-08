Meteorologi Markus Mäntykannas paljastaa, kuinka maallikko voi ennustaa säätä helposti.

Säätä on yritetty ennustaa vuosisatojen ajan milloin sammakoista, milloin teenlehdistä. Mutta miten tavallinen suomalainen voi arvioida lähisäätä ilman teknologiaa?

MTV:n Huomenta Suomessa meteorologi Markus Mäntykannas jakoi parhaat vinkkinsä, joita on helppo kokeilla vaikka kesälomalla rentoutuessa.

Pilvet kertovat sateesta ja ukkosesta

Pilvien tarkkailu on Mäntykannaksen mukaan yksi helpoimmista tavoista arvioida sään muutoksia.



– Jos ulkona huomaa, että kumpupilvet kasvavat korkeutta enemmän kuin niiden leveys, ilmakehä on epävakaa. Silloin sade- tai ukkoskuuroja voi syntyä tunnin–parin sisällä.

Kukkakaalimaiset, tornimaiset kumpupilvet ovat merkki voimakkaista nousuvirtauksista ja ukkosen mahdollisuudesta.

– Näihin liittyy usein ukkosta, sateita ja jopa rakeita.

Jos kuuropilven yläosa laajenee vaakasuoraan, kyseessä on niin sanottu alasinpilvi.



– Se tarkoittaa, että pilvi on saavuttanut korkeimman lakipisteensä ja ukkossade on lähellä.

Tuulijumppa paljastaa tulevan

Markus Mäntykannas jakoi käytännön vinkin sään ennustamisen tuulen ja pilvien avulla.



– Jos seisot selkä tuuleen ja vasemmalla puolella taivasta pilvisyys lisääntyy, on matalapaine on tulossa. Sää siis huononee. Jos taas pilviä kertyy oikealle, mutta vasemmalla on selkeää, korkeapaine on tulossa. Sää paranee.