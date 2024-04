Tunnistatko kanin tai marsun sairauden? Näin vaivat oireilevat: "Aina hälyttävä merkki"

Kaneilla tai jyrsijöillä sairauden ensioire on yleensä syömisen väheneminen tai loppuminen sekä aktiivisuuden katoaminen.

– Eläin nököttää paikallaan eikä tee mitään. Se on aina hälyttävä merkki. Jos osaa seurata lemmikkiä, tämä on helppo havaita. Normaalisti hereillä ollessaan pienlemmikit ovat aktiivisia tyyppejä. Jos lemmikki vain nyhjöttää paikallaan flegmaattisena, tilanne on vakava, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Jenni Ranki Evidensialta sanoo.