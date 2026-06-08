Seiväshypyn maailmanennätysmies Armand Duplantis kärsi kotikisassaan Tukholman Timanttiliigassa ensimmäisen tapponsa lähes kolmeen vuoteen. Ensi viikonloppuna järjestettäviin häihinsä valmistautuva Duplantis ei silti ollut tappiosta moksiskaan.

Duplantis jäi Tukholmassa toiseksi hänelle vaatimattomalla tuloksella 580. Voiton vei Australian Kurtis Marschall, joka taivutti parhaallaan 590.

– Haluan onnitella Kurtisia. Hän oli parempi tänään ja voitti minut. Hän ansaitsi voittonsa, Duplantis sanoi kisan jälkeen.

– Tuulet olivat vaikeat, mutta en hypännyt kovin hyvin. En halua keksiä mitään tekosyitä, sillä en halua ottaa Kurtisilta mitään pois. En hypännyt hyvin. Keskittymiseni ei ollut kohdallaan. En ollut valmis kilpailemaan huipputasolla Kurtisin kaltaisia hyppääjiä vastaan.

Ennen tätä Duplantis oli voittanut 39 kilpailua peräjälkeen. Edellisen kerran hän oli jäänyt ilman voittoa 21. heinäkuuta 2023.

Tuon jälkeen Duplantis on tehnyt peräti yhdeksän maailmanennätystä ja nostanut ME:n 622:sta 631:een.

– Totta kai tämä harmittaa, mutta minulla on isoja juttuja meneillään. Olisinpa vihaisempi tästä, sillä en ole kovin vihainen.

Isoilla jutuilla Duplantis viittasi hänen ensi viikonloppuna Cannesissa vietettäviin häihinsä. Duplantis ja Desiré Inglander virallistivat suhteensa jo maaliskuussa Tukholman kaupungintalolla, ja nyt on juhlan aika.

– Totta kai siihen liittyy kaikenlaista, mutta en halua keksiä tekosyitä.

– Minusta tuntuu pahalta kaikkien täällä olleiden puolesta. En pystynyt suorittamaan omalla tasollani. Olen hyvässä kunnossa, ja sehän se tässä on outoa. Tämä kuvaa hyvin henkisen puolen merkitystä ja sitä, miten vaativaa huippu-urheilu on. En ymmärräkään, miten keskittynyt olen aina tähän kaikkeen, kunnes yhtäkkiä en olekaan, ja sitten en enää edes tiedä, miten hypätään. Se on hullua.