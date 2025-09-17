Koirat eivät ymmärrä sanoja. Vanha koira ei opi uusia temppuja. Tässä kaksi väitettä koirista, joihin moni edelleen uskoo, mutta on väärässä.

Suomessa elää noin 800 000 lemmikkikoiraa. Silti moni koiranomistaja tulkitsee koiransa käytöstä edelleen väärin.

Helsingin yliopiston tutkijat nostavat esille kolme faktaa koirista, jotka yllättävät monen koiraihmisenkin.

FAKTA 1: Koira ymmärtää sanoja

Edelleen moni ajattelee, että koiralle on yhdentekevää, mitä ihminen sille sanoo, kunhan äänensävy on oikea.

– Usko myyttiin näkyy esimerkiksi neuvossa, jonka mukaan koiralle ei kannata puhua pitkiä lauseita, koska ne eivät ymmärrä sanoja vaan kuuntelevat vain tonaalisia vihjeitä, kertoo eläinlääketieteellisen molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi.

Tutkimus kuitenkin kumoaa myytin.

– Koiran aivot käsittelevät ihmisen puhetta yllättävän samankaltaisesti kuin ihmisen omat aivot, Lohi yllättää.

– Tutkimuksen mukaan koira ei kuule puhettamme pelkkänä melodiana vaan erottaa sanoja ja ymmärtää niiden sisältöä yllättävänkin paljon.

Hannes Lohen tutkimusaluetta ovat muun muassa koirien geenit ja persoonallisuus.Mikko Käkelä

Lohen mukaan se, mitä sanomme, mutta myös se, miten sanomme asioita, ovat koiralle merkityksellisiä ihmisen ymmärtämisessä.

– Esimerkiksi koiran palkkiojärjestelmä aktivoituu voimakkaimmin silloin, kun sekä sana että äänensävy ovat ylistäviä. Koira siis yhdistää sanat ja äänensävyn merkityksen kokonaisuudeksi ymmärtääkseen kehuja.

– Tämä viittaa siihen, että sanojen oppiminen ei ole ainutlaatuista ihmiselle, vaan koira kykenee liittämään mielivaltaisia äännekombinaatioita merkityksiin. Koirat esimerkiksi osaavat yhdistää sanan tiettyyn toimintaan.

FAKTA 2: Käskyjen noudattaminen ei kerro koiran älykkyydestä

Noudattaako koirasi käskyjä hienosti ja oppii helposti uusia temppuja?

Se ei tarkoita, että koirasi olisi keskivertoa älykkäämpi.

Eikä se, ettei koira tottele käskyjä tai opi helposti uusia temppuja, kerro siitä, että koira olisi tyhmä.

– On äärimmäisen vaikea nähdä koirasta, miten hyvä tämä on oikeasti ratkomaan vaikeita ongelmia, koska niitä harvoin tulee eteen arkipäivinä, kertoo eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiira.

Katriina Tiira koiransa Nalan kanssa. Tiira testaa koirien luonnetta ja älykkyyttä tieteellisillä menetelmillä smartDOG-testeissä.Satu Nyström

Sen sijaan koiran kognitiivista älykkyyttä voi selvittää erilaisilla ongelmanratkaisutehtävillä, mutta arjen tasolla älykkyyden merkkejä on usein haastava huomata.

– Se, että koira tottelee omistajaansa ja oppii helposti temppuja, kertoo siitä, että se on yhteistyöhaluinen, Tiira kertoo.

– Ongelmakoirat puolestaan ovat usein keskivertoa kognitiivisesti korkeammalla ja itsenäisiä. Ne tarvitsevat tarpeeksi hyvän syyn tehdäkseen sen, mitä ihminen haluaa.

Tiira muistuttaa, että myös yhteistyökykyiset koirat voivat olla älykkäitä, mutta ne eivät välttämättä tahdo tehdä itsenäisesti asioita, vaikka osaisivatkin.

FAKTA 3: Vanhakin koira oppii uusia temppuja

Vanha koira ei opi uusia temppuja on vanha sanonta sekä vanhaa tietoa.

– Tutkimuksen valossa tiedetään, että mitä enemmän koira oppii oppimaan esimerkiksi uusia hajuja, sitä nopeammin se oppii jälleen uuden hajun, kertoo väitöskirjatutkija Nona Borgström.

Borgstrom kouluttaa hajukoiria tunnistamaan sairauksia.

– Nämä koirat, joita olemme kouluttaneet tunnistamaan kipua, ovat olleet aikuisia koiria. Eli kyllä myös vanhemmalle koiralle voi edelleen opettaa uusia asioita.

Nona Borgström kouluttaa muun muassa kipukoiria.Nona Borgstromin kotialbumi

Borgstromin mukaan koiran kouluttamisessa on hyvä pitää kiinni kuitenkin realismista.

– On hyvä muistaa, että vanhalla koiralla voi olla esimerkiksi alkava dementia, joka vaikuttaa sen oppimiseen. Dementia on tutkitusti yleinen myös koirilla.

– Mutta jos koiralla on terveydellisesti ja elinympäristössään hyvät oltavat, voi se oppia mitä vain missä iässä tahansa, Borgström summaa.

Katso myös video: Mitä sanottavaa rescuekoira Väätäisellä on omistajalleen?

0:14 Video näyttää, miten rescuekoira Väätäinen "puhuu" omistajansa Heli Soinin kanssa.