Koirat osaavat tulkita ihmisen tunnetiloja tarkasti. Mutta mitä tunteita koirat itse tuntevat?

Koirat voivat tuntea iloa, surua ja stressaantua. Myös joitain viitteitä on siitä, että koirat voivat tuntea mustasukkaisuutta ja empatiaa.

Väitöskirjatutkija Nona Borgström ja eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiira kertoivat Tiedekulman ja MTV Uutisten Ymmärrätkö koiraasi? -tapahtumassa, mitä koirien tunteista tiedetään.

1. Ilo

Koiran tekee iloiseksi tutkimusten mukaan se, että ne saavat palkkion tekemästään suorituksesta, kertoo Borgström.

Myös omistajan tai toisten koirien seura tekee koiran iloiseksi.

2. Suru

Siinä missä seurassa olo tuottaa koiralle iloa, tekee sen surulliseksi yksinolo.

– Koira on laumaeläin, joten sosiaalinen isolaatio niin, että se eristetään ihmisistä tai muista koirista, on rankka asia koiralle, kertoo Tiira.

3. Kiintymys

Koiran ja ihmisen kiintymyssuhdetta tutkitaan yksinkertaisesti siten, että omistaja tai koiralle tuntematon ihminen lähtee huoneesta.

Jos koira jää oven taakse odottamaan poistunutta ihmistä, kertoo se koiran tuntevan kiintymystä tähän ihmiseen.

– Koira ei toimi jokaisen ihmisen kohdalla niin, että se jää odottamaan ihmistä takaisin, Tiira kertoo.

4. Mustasukkaisuus

Siitä, tuntevatko koirat mustasukkaisuutta, on ristiriitaisia mielipiteitä, mutta mustasukkaisuudentyyppistä käytöstä koirilla esiintyy, kertoo Tiira.

– Ihminen on koiralle resurssi, jota jotkut koirat arvostavat ja haluavat puolustaa enemmän kuin toiset. Tällaiset koirat todennäköisesti kokevat, että ihminen on minun resurssini ja haluavat puolustaa sitä toisilta koirilta.

– Joillekin koirille esimerkiksi toisen koiran silittäminen voi olla tosi kova paikka, ja ne voivat olla jopa aggressiivisia toisille koirille.

5. Empatia

Tiiran mukaan joitain todisteita siitä, että koirat pystyvät tuntemaan empatiaa toista yksilöä kohtaan, on olemassa.

Jos käytetään esimerkkinä tilannetta, jossa ihminen itkee ja koira tulee tämän lähelle pyörimään ja antamaan huomiota, voidaan sitä pitää jonkinlaisena empatiakykynä.

– Koira ymmärtää kyllä tunteita ja itkuun reagoiminen voi olla tunteen tarttumista koiraan, mutta joitain todisteita on, että koira voisi ymmärtää olevansa erillinen olento ja tiedostaa, miltä toisesta tuntuu, Tiira kertoo.

1:29:31 Väitöskirjatutkija Nona Borgström, molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi ja eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiira Helsingin yliopistosta vastasivat Tiedekulmassa kysymyksiin ihmisen parhaasta ystävästä.