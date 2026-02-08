Pelastuslaitos varoittaa vesiputkien sulattamisesta tee se itse -konstein.

Esimerkiksi eilen Eurajoella sijaitsevassa omakotitalossa oli sulatettu jäätyneitä kuparivesiputkia kuumailmapuhaltimella. Sulattelun seurauksena talon alapohjan purueritys syttyi palamaan.

Satakunnan pelastuslaitokselta kerrotaan, että talon omistajan tehokas alkusammutus rajoitti paloa ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi rakenteiden purkaminen muutaman neliön alueelta sekä palon sammuttaminen.

Tilanteesta ei koitunut onneksi henkilövahinkoja.

Päivystävä palomestari Tero Järvelä Satakunnan pelastuslaitokselta kertoo MTV Uutisille, että pelastuslaitoksen alueella on ollut useita vastaavia putkien sulattelusta aiheutuneita tilanteita.

– Ikävä kyllä niitä tuppaa olemaan aina silloin kun on kovat pakkaset. Vielä kun alkaa lauhtumaan, niin putket tuppaavat jäätyä. Sitten kun vähän tee se itse -systeemeillä sulatellaan kuumailmapuhaltimella tai pahimmillaan toholla, niin ei ymmärretä sitä, että se kupariputki voi hyvinki pitkälle johtaa lämpöä ja sytyttää rakenteet seinän sisällä tai sen toisella puolella palamaan.

Järvelän mukaan Satakunnan alueella on kuluvan pakkaskauden aikana ollut nelisen kappaletta sulatuksesta johtuvia vahinkoja.

– Kaikki (vauriot) ovat jääneet suhteellisen pieniksi.

Tohot ja kuumailmapuhaltimet on siis syytä jättää käyttämättä vesiputkien avaamiseen. Järvelä toteaa, että varmin vaihtoehto on kääntyä ammattilaisen puoleen.

– Mutta mitä nyt voi kokeilla, niin jokin kuumavesipussi, jolla painaa jäätynyttä putkea vasten tai maksimissaan hiustenkuivaaja. Mutta ei mitään sen vahvempaa työkalua kyllä suositella.

Lämmityslaitetta käytettävä vain suunniteltuun tarkoitukseen

Myös Pohjois-Savon pelastuslaitos huomauttaa lämmityslaitteiden oikeaoppisesta käytöstä.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että sekä Pohjois-Savon alueella että muualla Suomessa palontutkinnoissa on tullut esiin tapauksia, joissa onnettomuuden taustalla on ollut väärään käyttötarkoitukseen asennettu lämmityslaite.

– Dieselkäyttöiset ilmanlämmittimet on suunniteltu ajoneuvoihin, perävaunuihin tai tilapäiseen käyttöön pienissä ja erikseen tähän tarkoitetuissa tiloissa. Näitä laitteita ei ole tarkoitettu jatkuvaan tai pitkäaikaiseen lämmitykseen asuinrakennuksissa, autotallissa tai asuinkäyttöön tarkoitetuissa veneissä, pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.

Pelastuslaitos huomauttaa, että käyttötarkoituksesta poikkeava asennus lisää merkittävästi tulipalon ja häkämyrkytyksen vaaraa.

Pelastuslaitos muistuttaa, että lämmityslaitteita tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon valmistaja on ne suunnitellut.

– Asuinrakennusten lämmitysratkaisujen tulee olla turvallisia, määräysten mukaisia ja kyseiseen käyttökohteeseen hyväksyttyjä.