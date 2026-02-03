Sisällöt Tomi Einonen Vastaava päätoimittaja Ilkka Ahtiainen Uutispäätoimittaja Mona Haapsaari Julkaisupäällikkö Teemu Niikko Toimituspäällikkö, urheilu Liiketoiminta ja kehitys Jaakko Hietanen Head of Digital Development MTV Uutiset on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita Älä riuhdo jäätynyttä auton ovea – kokeile näitä keinoja | MTV Uutiset Autoilija, älä riuhdo hirmupakkasessa jäätynyttä ovea – kokeile näitä keinoja Tämän auton saamiseksi pois lumen peitosta ei taida riittää ovenkahvan riuhtominen. Kuvituskuva. Jaakko Stenroos/All Over Press Julkaistu 48 minuuttia sitten Suuri osa talvipakkasilla autoille sattuvista vahingoista olisi vältettävissä maltilla ja oikeilla keinoilla.
Moni autoilija huomaa pakkasten kiristyessä talvella tutun ongelman. Auton ovi on jumissa ja kahva ei liiku. Pahimmassa tapauksessa koko kahva jää riuhtoessa käteen.
Talvipakkaset aiheuttavat joka vuosi vahinkoja, joista valtaosa olisi vältettävissä malttia ja oikeita keinoja käyttämällä.
Auton ovien ja tiivisteiden jäätyminen on yleistä etenkin, kun sulava lumi pääsee rakenteiden väliin ja jäätyy uudelleen pakkasen kiristyessä. Tilanne ei kuitenkaan parane riuhtomalla.
– Kun ovi on jäässä, voimakas repiminen johtaa usein siihen, että ovenkahva irtoaa. Näitä vahinkoja nähdään vakuutusyhtiöissä kymmeniä joka talvi, kertoo LähiTapiola Pirkanmaan korvausasiantuntija
Antti Määttänen tiedotteessa. Paremmat mahdollisuudet onnistua
Jos ovi ei aukea kahvastaan, on parasta kokeilla sen avaamista sisäkautta. Jos pääsee autoon toisesta ovesta tai takaluukun kautta, ovat onnistumismahdollisuudet paljon paremmat.
– Oven työntäminen sisältä päin on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin kahvasta repiminen, Määttänen muistuttaa.
1:48 Katso video: Ammattilaisen seitsemän vinkkiä auton putsaamiseen lumesta.
Vaihtoehtoja on vähemmän, jos kaikki ovet ovat jäässä eikä autoon pääse lainkaan sisään. Auton hinaaminen lämpimään tilaan sulamaan voi olla ainoa ratkaisu. Hinaamista ei korvata vakuutuksesta.
Hiustenkuivaajaa harkitsee moni, mutta turvallisuussyistä sitä ei suositella. Kuuman veden kaataminen on myös huono vaihtoehto, koska erityisesti lasit hajoavat siitä helposti.
Lukkosula on hyvä apu sekä oviin että polttoaineen tankkausluukkuun, jos tilanne on jo niin sanotusti päällä.
Jos tankki jäätyy eikä lukkosulaa ole mukana, edessä voi olla reissu lähimpään ostoskeskuksen lämmitettyyn parkkihalliin.
Sähköautojen kahvat erityisen herkkiä
Sähköautoissa sähköiset ovenkahvat voivat olla erityisen herkkiä jäätymiselle, LähiTapiolan tiedotteessa kerrotaan. Monissa sähköautomalleissa apuna voi käyttää auton etähallintaa.
– Sisätilojen lämmityksen käynnistäminen puhelinsovelluksella voi auttaa sulattamaan mekanismeja ja estämään vaurioita, toteaa Määttänen.
Yleistä on myös lämmityspistokkeen unohtaminen tolppaan kiinni parkkipaikalta peruuttamaan lähtiessä. Pistoke jää kiinni ja nopea nykäisy rikkoo puskurin.
Nämä vahingot korvataan yleensä kaskon kolarointivakuutuksesta, tiedottessa valotetaan.
Lämmitysjohto saattaa irrota nätisti tolpasta, mutta jos sitä ei huomaa, johto voi ajomatkalla mukana pomppiessaan rikkoa puskurin.
Myös auton peseminen kovilla pakkasilla vaatii erityistä huolellisuutta. Pesun jälkeen auto on ajettava kuivaan ja lämpimään tilaan ovien, lukkojen ja tiivisteiden jäätymisen estämiseksi.
Vakuutus ei korvaa kaikkea
LähiTapiolan tiedotteessa muistutetaan, että kaikki talven aiheuttamat ongelmat eivät kuulu vakuutusten piiriin.
Esimerkiksi tilannetta, jossa auton akku jäätyy ja auto ei käynnisty kotipihassa, ei korvata kaskosta. Jos auto kuitenkin hyytyy kesken ajon, hinaus voi kuulua kaskovakuutukseen.
Myöskään käynnissä olevan auton jättäminen parkkiin ei ole riskitöntä.
– Jos polttomoottoriauton jättää käyntiin ja auto varastetaan esimerkiksi kaupan tai päiväkodin pihasta, vakuutus ei korvaa varkautta, LähiTapiolan Määttänen muistuttaa.
Visa Högmander työskentelee MTV Uutisissa erikoistoimittajana ja tuottajana.
Hänen vastuullaan ovat musiikkiin, elokuviin, kirjallisuuteen ja muihin kulttuuriaiheisiin liittyvät uutiset.
Högmanderiin voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.