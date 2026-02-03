Suuri osa talvipakkasilla autoille sattuvista vahingoista olisi vältettävissä maltilla ja oikeilla keinoilla.

Moni autoilija huomaa pakkasten kiristyessä talvella tutun ongelman. Auton ovi on jumissa ja kahva ei liiku. Pahimmassa tapauksessa koko kahva jää riuhtoessa käteen.

Talvipakkaset aiheuttavat joka vuosi vahinkoja, joista valtaosa olisi vältettävissä malttia ja oikeita keinoja käyttämällä.

Auton ovien ja tiivisteiden jäätyminen on yleistä etenkin, kun sulava lumi pääsee rakenteiden väliin ja jäätyy uudelleen pakkasen kiristyessä. Tilanne ei kuitenkaan parane riuhtomalla.

– Kun ovi on jäässä, voimakas repiminen johtaa usein siihen, että ovenkahva irtoaa. Näitä vahinkoja nähdään vakuutusyhtiöissä kymmeniä joka talvi, kertoo LähiTapiola Pirkanmaan korvausasiantuntija Antti Määttänen tiedotteessa.

Paremmat mahdollisuudet onnistua

Jos ovi ei aukea kahvastaan, on parasta kokeilla sen avaamista sisäkautta. Jos pääsee autoon toisesta ovesta tai takaluukun kautta, ovat onnistumismahdollisuudet paljon paremmat.