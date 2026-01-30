Tutkijat havaitsivat selkeän parannuksen jääkarhujen kunnossa. Asiantuntijat korostavat kehityksen olevan todennäköisesti väliaikaista.

Norjan Huippuvuorilla elävät jääkarhut ovat yllättäen lihavampia ja parempikuntoisia kuin 1990-luvulla, vaikka merijää on alueella vähentynyt voimakkaasti ilmastonmuutoksen vuoksi. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Tutkijat analysoivat 770 aikuisen jääkarhun mittoja sekä painoja vuosilta 1992–2019 ja havaitsivat selkeän parannuksen karhujen ruumiinkunnossa.

Tutkijoiden mukaan jääkarhut ovat sopeutuneet jään katoon hyödyntämällä aiempaa enemmän maaeläimiä, kuten poroja ja erityisesti mursuja, joiden kanta on kasvanut suojelutoimien ansiosta.

Lisäksi hylkeet saattavat pakkautua pienemmille jääalueille, mikä voi helpottaa metsästystä.

Ei pysyvä ilon aihe

Asiantuntijat korostavat, että kehitys on todennäköisesti vain väliaikaista. Merijään väheneminen lisää jäättömiä päiviä ja pakottaa karhut kulkemaan pidempiä matkoja ravinnon perässä, mikä kuluttaa niiden rasvavarastoja.

Tutkijoiden mukaan pitkällä aikavälillä jääkarhujen selviytyminen on yhä vahvasti sidoksissa merijään säilymiseen, ja ilmastonmuutoksen jatkuessa kannat ovat vaarassa taantua.

1:48