Kevät lähestyy ja Korkeasaaren karhut ovat heränneet talviuniltaan.
Korkeasaaren 25- ja 20-vuotiaat naaraskarhut ovat heränneet talviuniltaan. Korkeasaaren eläintarha kertoo tiedotteessaan, että kipakka pakkastalvi oli edistänyt Karhulinnan asukkaiden talvilepoa.
Sään lauhduttua herätys tuli yllättäen, kun talvitilassa rikkoutunut vesiputki alkoi vuotaessaan liristä. Talvipesä ei kuitenkaan kastunut, joten molemmat karhuista käyttävät sitä edelleen.
Korkeasaaren karhut vetäytyivät talviunilleen marraskuun toisella viikolla. Lämpimän alkutalven aikana lepo oli katkonaista, mutta kovien pakkasten alettua karhut rauhoittuivat talvipesäänsä.
Korkeasaaresta kerrotaan, että tänä talvena karhut eivät nukkuneet pitkiä yhtenäisiä unijaksoja.
– Näimme pesäkamerasta, että ne nousivat usein jaloittelemaan ja veimme niille kevyttä ruokaa. Ne ovat kurkistaneet uloskin, mutta palanneet takaisin nukkumaan, kertoo eläintenhoitaja Susan Nuurtila.
Korkeasaaren mukaan karhut ovat edelleen väsyneitä, joten ne viettävät vielä ison osan päivästään lepäillen pesissään.
Eläintenhoitajat ovat antaneet karhuille kevyiksi makupaloiksi salaattia, omenaa ja porkkanaa sekä hieman täyttävämpää kuivaruokaa. Karhujen aktiivisuuden lisääntyessä siirrytään normaaliin ruokavalioon, eli kasvisten oheen tulee myös viljatuotteita, lihaa ja kalaa.