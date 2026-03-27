Itävalta aikoo kieltää sosiaalisen median alle 14-vuotiailta lapsilta, kertoo Itävallan uutistoimisto APA.
Uutistoimiston mukaan hallitus on päässyt asiasta sopuun pitkällisten neuvottelujen jälkeen. Yksityiskohdista on määrä kertoa myöhemmin tänään tiedotustilaisuudessa.
Australiasta tuli viime vuonna ensimmäinen maa, joka kielsi sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. Myös Malesiassa on vastaava alle 16-vuotiaita koskeva kielto.
Pohjoismaista muun muassa Norjassa on harkittu kieltoa.
