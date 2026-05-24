Leijonat-puolustaja Olli Määtän mailanisku sai Zürichin areenan itävaltalaisfanit raivostumaan totaalisesti sunnuntai-illan ottelussa. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Määttä välttyi oikeutetusti jäähyltä. Tunteisiin tilanne kuitenkin meni, eikä se näytä sieltä poistuvan.

Kiekollisena luistellut Määttä yritti laittaa laattaa liikkeelle keskialueella, mutta huitoi ohi kiekosta. Leijonat-puolustajan maila pamahti rajulla voimalla suoraan Itävallan Tim Harnischin kasvoihin. Itävallan pelaaja joutui paikkailtavaksi.

Tilanne kuumensi Zürichin areenan täysin. Sveitsi on Itävallan naapurimaa, joten katsomossa on melkoinen punavalkoisten fanien ylivoima. Vihellyskonserttia voi kuvailla infernaaliseksi. Leijonat sai tilanteen jälkeen pitkän pyörityksen, jonka se jatkoi loppuun valtaisan metelin keskellä.

Määtän tilanne vaikuttaisi kuitenkin menneen tuomaristolta ihan oikein. IIHF:n käytössä on niin sanottu saattosääntö, eli mikäli pelaaja pyrkii pelaamaan kiekkoa, ja maila jatkaa matkaansa osuen korkeana kasvoihin, ei tilanteesta kuulu tuomita rangaistusta. Tätä mieltä on myös SM-liigan huipputuomari Anssi Salonen, joka viestitti kesken matsin selostaja Jani Alkiolle tuomion menneen oikein.

Sääntökirja ei taida itävaltalaisfaneja lämmittää. Määtän episodia kelailtiin videotaululla ensimmäisellä erätauolla, ja viheltäminen ja huuto lähtivät kuin tykin suusta koko yläkatsomon mitalla vielä paussillakin. Kakkoserään palatessaan tuomarit saivat niin ikään äänisaastetta päälleen ja huolella.

Suomi johtaa Itävaltaa kahden erän jälkeen 4–0.