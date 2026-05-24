Jukka Jalosen luotsaama Italia on avannut pistetilinsä jääkiekon miesten MM-kisoissa.
Italia nousi 0–2-tappioasemasta tasoihin, mutta taipui Tanskalle voittolaukauskilpailussa.
Sarjapaikasta taistelevalla Italialla on nyt yksi piste, ja se päättää turnauksensa lohkon toiseksi viimeisenä olevaa Sloveniaa vastaan huomenna. Slovenialla on kolme pistettä, eli Italia säilyisi sarjassa vain kolmen pisteen voitolla Sloveniasta.
A-lohkossa Britannia sen sijaan jatkoi turnauksessa katkeamatonta tappioputkeaan häviten Latvialle 0–6.