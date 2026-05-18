Yhdysvaltojen tiukentunut maahanmuuttopolitiikka on johtanut laajamittaisiin perheiden hajoamisiin, arvioidaan ajatushautomo Brookings Institutionin uudessa raportissa.

Tutkijoiden mukaan Yhdysvalloissa yli 100 000 lasta on joutunut eroon vanhemmastaan viranomaisten pidätys- ja karkotustoimien seurauksena, ja valtaosa lapsista on luultavasti Yhdysvaltain kansalaisia. Asiasta uutisoi The New York Times.

Raportin mukaan niiden lasten määrä, jotka ovat Yhdysvaltain kansalaisia on todellisuudessa huomattavasti suurempi kuin viralliset luvut osoittavat. Tutkijoiden mukaan viranomaiset eivät aina kysy pidätetyiltä heidän lapsistaan, tai vanhemmat eivät uskalla kertoa niistä pelätessään lasten joutuvan vaaraan.

Monet lapset jäävät sukulaisten ja ystävien hoidettaviksi ilman virallisia järjestelyjä. Lastensuojeluun päätyy vain pieni osa tapauksista

Yksi tapauksista on teksasilainen Ledy Ordonez, joka pidätettiin työpaikallaan viime vuonna. Hän on ollut kuukausia säilössä erossa kaksivuotiaasta pojastaan Alonzosta, joka syntyi Yhdysvalloissa.

– Hän osaa nyt kävellä ja puhua. Olen menettänyt niin paljon, Ordonez kertoo.

Monet eroon joutuvista lapsista ovat Yhdysvaltain kansalaisia, vaikka heidän vanhempansa eivät ole. Sisäisen turvallisuuden ministeriö (DHS) ilmoitti tiedotteessaan, että vanhemmille annetaan mahdollisuus valita, haluavatko he lähteä maasta lastensa kanssa vai jättää Yhdysvalloissa syntyneet lapsensa jonkun nimetyn henkilön huostaan.

Tutkijoiden mukaan ilmiö on nyt mittakaavaltaan huomattavasti suurempi kuin Donald Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana vuonna 2018 toteutettu "zero tolerance" -linja.