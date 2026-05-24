The Summit Suomi -sarjan määränpäätä joudutaan muuttamaan olosuhteiden takia.
The Summit Suomi -sarjan toinen tuotantokausi on saatu päätökseen. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena oli vaeltaa 133 kilometriä haastavassa maastossa ja kiivetä lopulta Kolåstinden-vuoren huipulle.
Kauden loppusuoralla norjalainen turvallisuuspäällikkö teki päätöksen, että olosuhteet olivat muuttuneet liian vaarallisiksi kokemattomille kiipelijöille, minkä vuoksi nousu Kolåstindenille jouduttiin perumaan. Uusi kohde oli Pinnacle 1 327 metrin korkeudessa.
Nelikko pääsi lopulta huipulle.
Huipulle pääsivät lopulta Pietari, Milla, Wilma ja Joonas. Kisasta pudonneet retkikunnan jäsenet päättivät, miten palkintopotti jaettiin.
He päättivät jakaa 70 000 euron potin tasan. Jokainen huipulle päässyt kisaaja sai 17 500 euroa.