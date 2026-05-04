Amsterdamista tuli maailman ensimmäinen pääkaupunki, joka kieltää lihaa ja fossiilisia polttoaineita sisältävien tuotteiden mainonnan julkisilla paikoilla.

Alankomaiden pääkaupungissa astui toukokuun ensimmäisenä päivänä voimaan laki, jonka tarkoituksena on tukea Amsterdamin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Laki kieltää lihaa ja fossiilisia polttoaineita sisältävien tuotteiden mainonnan julkisilla paikoilla. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

– Ilmastokriisi on erittäin kiireellinen asia. Jos haluat olla edelläkävijä ilmastopolitiikassa ja vuokraat tilojasi juuri päinvastaisille toimijoille, mitä sinä sitten oikein teet, paalutti BBC:n mukaan Anneke Veenhoff, GroenLinks eli vapaasti kääntäen Vihreä Vasemmisto -puolueen edustaja.

Eläinoikeuksiin keskittyvän Partij voor de Dieren -puolueen edustajan Anke Bakkerin mukaan laki antaa ennen kaikkea ihmisille enemmän vapautta tehdä omat valintansa sen suhteen, mitä syödä ja ostaa.

Niin ikään Pohjois-Hollannissa sijaitseva Haarlemin kaupunki teki vastaavan päätöksen jo vuonna 2022, ensimmäisenä kaupunkina koko maailmassa.

Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Yle.