Lapsille suunnattuihin sosiaalisen median palveluihin pääsee myös aikuinenkin, sillä ikärajoja ei valvota tarkasti.

Lasten sosiaalisen median käyttö on muuttunut vuosikymmenien aikana. Lapsille suunnatuista pelimäisistä sosiaalisen median ympäristöistä suosio on siirtynyt esimerkiksi Tiktokiin ja Instagramiin.

– Käyttö on selvästi muuttunut lyhytvideopohjaiseen ja nopeatempoiseen sisältöön, sekä sen tekemiseen, kertoo Nuortennetin digitaalisen nuorisotyön asiantuntija Kaisa Önlen.

Lapsille suunnattuja pelimäisiä sosiaalisia medioita on kuitenkin yhä olemassa. Esimerkiksi sivustot Moviestarplanet, Habbohotel ja Momio ovat yhä pystyssä. Näissä ympäristöissä luodaan oma hahmo, jonka kautta muiden pelaajien kanssa kommunikoidaan.

Momiossa erikseen kielletään aikuisten pelaaminen. Peli kysyy ikää, mutta ei varmista sitä, että ikä todella pitäisi paikkansa. Näyttökuva Momion sivuilta.

Ikärajaa ei tarkasteta paremmin

Vaikka lapsille suunnatuissa sosiaalisissa medioissa mainostetaan turvallisuutta ja aikuisia ei suositella liittyvän sivuille, on aikuistenkin mahdollista kirjautua palveluihin. Ikärajaa ei tarkasteta vahvemmin.

Tiktokin ja Instagramin ei pitäisi olla saatavilla alle 13-vuotiaille, mutta ikää ei näissäkään palveluissa tarkasteta kunnolla.

Nuortennetin digitaalisen nuorisotyön asiantuntija Kaisa Önlen huomauttaa, että lasten sosiaalisten medioiden tulisi olla lapsille turvallisia.

– Yksityisyydensuoja ja moderointi tulisi ottaa paremmin huomioon. Alustan tulisi pitää huolta siitä, ettei niihin pääse aikuisia tai pelottavaa sisältöä, sanoo Önlen.