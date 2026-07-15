Ilmastonmuutoksen uhrimäärä kasvaa. Pelkästään kesäkuun helleaalloissa menehtyi yli 10 000 eurooppalaista.
Tänään vietetään ilmastokriisin uhreille omistettua Euroopan laajuista teemapäivää.
Kuolemantapausten lisäksi ilmastonmuutoksen kiihdyttämät helleaallot, tulvat, myrskyt ja metsäpalot aiheuttavat merkittäviä omaisuuden menetyksiä ja elinolosuhteiden heikkenemistä.
Saksassa muisteltiin tänään viiden vuoden takaisissa tuhoisissa tulvissa menehtyneitä. Uhreja oli 170 ja omaisuutta tuhoutui 8,5 miljardin euron edestä.
– Uhrit ovat mielissämme. Muistamme heidän perheitään ja ystäviään. Ajatuksissamme ovat ne, jotka menettivät kalleimman omaisuutensa ja kotinsa tulvavesille, lausui Saksan liittokansleri Friedrich Merz muistotilaisuudessa.
Samana vuonna tulvat aiheuttivat tuhoja myös Belgiassa. Näiden tuhojen seurauksena Euroopassa alettiin viettää ilmastokriisin uhrien muistopäivää.
Erilaiset sään ääri-ilmiöt yleistyvät ilmastonmuutoksen edetessä.STELLA Pictures / ddp
Ääri-ilmiöiden uhrimäärä kasvaa
Tänä kesänä toistuvat helleaallot ovat aiheuttaneet ennenaikaisia kuolemia. Pelkästään kesäkuussa helteisiin menehtyi 10 000 eurooppalaista. Heinäkuun uhrimäärää ei vielä tiedetä.
– Näitä tapahtuu useammin näitä ääri-ilmiöitä ja sen takia myös näitä uhreja on koko ajan kasvavassa määrin, kertoo Climate Pactin maakoordinaattori Riikka Leskinen Huomenta Suomen haastattelussa.
Vuoden 2023 helleaallossa menetettiin 48 000 ihmishenkeä.