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Kesäkuun helteissä kuoli yli 10 000 eurooppalaista – teemapäivä muistuttaa ilmastokriisin uhreista

– Näitä tapahtuu useammin näitä ääri-ilmiöitä ja sen takia myös näitä uhreja on koko ajan kasvavassa määrin, kertoo Climate Pactin maakoordinaattori Riikka Leskinen Huomenta Suomen haastattelussa.

Tänä kesänä toistuvat helleaallot ovat aiheuttaneet ennenaikaisia kuolemia. Pelkästään kesäkuussa helteisiin menehtyi 10 000 eurooppalaista. Heinäkuun uhrimäärää ei vielä tiedetä.

– Uhrit ovat mielissämme. Muistamme heidän perheitään ja ystäviään. Ajatuksissamme ovat ne, jotka menettivät kalleimman omaisuutensa ja kotinsa tulvavesille, lausui Saksan liittokansleri Friedrich Merz muistotilaisuudessa.

Saksassa muisteltiin tänään viiden vuoden takaisissa tuhoisissa tulvissa menehtyneitä. Uhreja oli 170 ja omaisuutta tuhoutui 8,5 miljardin euron edestä.

Kuolemantapausten lisäksi ilmastonmuutoksen kiihdyttämät helleaallot, tulvat, myrskyt ja metsäpalot aiheuttavat merkittäviä omaisuuden menetyksiä ja elinolosuhteiden heikkenemistä.

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Elinolosuhteet heikkenevät

– Vaikka henki ei ole vaarassa, monet ovat menettäneet omaisuuttaan merkittävässä mitassa, kertoo Ilmastotiedon puheenjohtaja Pekka Reinikainen Huomenta Suomessa.

Reinikaisen mukaan pitkäaikaiset kehityskulut voivat tulevaisuudessa tehdä osista maapalloa elinkelvottomia. Tällöin ihmiset voivat joutua muuttamaan pois kotiseuduiltaan, kun elinympäristö ei enää mahdollista asumista.

Myös yksittäisillä teoilla on merkitystä

Peli ei silti ole menetetty. Ilmastonmuutoksen etenemistä voidaan edelleen hidastaa ja siinä tarvitaan valtioiden lisäksi yksittäisiä ihmisiä ja yrityksiä.