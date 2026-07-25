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Avioero tuli bisnesmogulille kalliiksi – ex-vaimolle törkysumma

Eteläkorealaisten Chey Tae-wonin ja Roh Soh-yeongin avioerossa on kyse isosta omaisuudesta ja sen uudelleenjaosta.

Eteläkorealaisten Chey Tae-wonin ja Roh Soh-yeongin avioerossa on kyse isosta omaisuudesta ja sen uudelleenjaosta.

Oikeuden mukaan ratkaisu turvaa SK Groupin omistuksen ja määräysvallan säilymisen.

Soulin korkein oikeus katsoi nyt, että SK Groupin emoyhtiön SK Inc:n osakkeet kuuluvat avioeron yhteydessä jaettavaan omaisuuteen. Samalla se päätti, että ex-aviomies Chey saa pitää osakkeensa ja maksaa korvauksen käteisenä sen sijaan, että luovuttaisi osakkeita entiselle puolisolleen.

Korkeimman oikeuden mukaan ex-vaimo Rohin isän eli SK Groupin entisen presidentin Roh Tae-woon väitettyä taloudellista panosta yhtiön rakentamisessa ei voitu pitää perusteena omaisuuden jaossa.

Tapaus nousi uudelleen käsittelyyn sen jälkeen, kun Etelä-Korean korkein oikeus kumosi viime vuonna osan aiemmasta ratkaisusta.

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Konserniin kuuluva siruvalmistaja SK Hynix toimittaa muistipiirejä muun muassa Nvidian tekoälysuorittimiin, mikä on kasvattanut yhtiön arvoa merkittävästi.

Sijoittajia on kiinnostanut erityisesti se, joutuisiko Chey rahoittamaan jättikorvauksen myymällä osakkeitaan tai ottamalla lainaa. Nyt annettu ratkaisu ei velvoita häntä luopumaan omistuksestaan, vaan korvaus maksetaan rahana.