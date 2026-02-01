Israelin Rafahin rajanylityspaikan saavat ylittää vain alueen palestiinalaisasukkaat.

Israel kertoo avanneensa Rafahin rajanylityspaikan Gazan ja Egyptin välillä. Rajanylityspaikka on avattu rajoitetusti, ja rajan saavat ylittää vain alueen palestiinalaisasukkaat.

Israelilaisviranomaisten mukaan kyseessä on alustava pilottivaihe.

Rafahin rajanylityspaikka on ollut tärkeä väylä Gazaan suuntaaville avustuskuljetuksille, mutta Israel on pitänyt rajanylityspaikkaa lähes kokonaan suljettuna toukokuusta 2024 saakka. Vain viime vuoden alussa Rafah oli lyhyesti avoinna. Kuljetusten liikkumista rajanylityspaikan läpi ei kuitenkaan vielä sallita.