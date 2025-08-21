MTV Tel Avivissa: Sotaväsymys alkaa tuntua israelilaisten arjessa – tärkeintä on panttivankien kohtalo

Israelin sotatoimet Gazassa eivät juurikaan vaikuta israelilaisten elämään, mutta sotaväsymys on kasvanut, kertoo MTV Uutisten toimittaja Lala Ylitalo.
Tel Avivin kaupungissa paikalliset elävät lähes normaalisti käyden töissä ja iltaisin esimerkiksi terassilla, mutta yksi asia katukuvassa pistää silmään.
– Ulkona on evakuointiohjeistuksia siitä, mihin ihmisten pitää mennä, jos on julkisella paikalla ilmahälytyksen aikana, raportoi MTV Uutisten ulkomaan toimittaja Lala Ylitalo.
Turvallisuus on huomioitu myös hotellissa, jossa Ylitalo majoittuu.
– Hotellivirkailija kertoi saapuessani minulle, mistä löytyvät hotellihuone ja aamiainen sekä heti kolmantena asiana ohjeisti, missä on pommisuoja.
Pelkona äärijärjestö Hamasin uusi isku
Varautumiskeinot eivät ole ainoastaan äärijärjestö Hamasin hyökkäyksen pelon vuoksi, vaan myös Libanonista käsin toimiva äärijärjestö Hizbollah ja Iran ovat uhanneet Israelia.
Ylitalon mukaan israelilaiset ovat tottuneet jatkuvaan jännitystilaan, mutta sotaväsymys alkaa tuntua paikallisissa.
MTV Uutisten haastattelemat paikalliset eivät kiistäneet siviilien kärsimystä Gazassa, mutta sanoivat ymmärtävänsä syyt, minkä vuoksi Israel hyökkää Hamasia vastaan Gazassa.
He myös toivoivat, että Israelin armeija saisi kukistettua Hamasin. Israelilaisten pelkona on, että mikäli äärijärjestö pysyy vallassa, se voisi hyökätä uudelleen Israeliin, kuten Hamas teki lokakuussa 2023.
11:42Mitä Israel tavoittelee sotatoimien laajentamisella Gazassa?
Panttivankien tilanne puhuttaa eniten
Israel kertoi eilen siirtyneensä Gazan kaupungin valtaamista koskevan suunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen. Pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi, että kaupungin valtaaminen on paras tapa päättää sota.
Israelilaismedioissa on näkynyt Ylitalon mukaan Gazan kaupungin valtaamista koskevaa uutisointia laajemmin Israelin puolustusministerin Israel Gatzin valtuutus kutsua noin 60 000 reserviläistä palvelukseen.
Israelilaislehti Haaretzin mukaan kutsuttavien määrä nousee kaikkiaan 130 000 syksyn ja talven aikana.
Suurin puheenaihe kansalaisten keskuudessa on kuitenkin ollut äärijärjestö Hamasin lähes kaksi vuotta sitten kaappaamien israelilaisten panttivankien tilanne.
Hamas surmasi lokakuussa 2023 yllätyshyökkäyksessään Israeliin lähes 1 200 israelilaista ja otti panttivangiksi yli 200. Osa panttivangeista on palautettu takaisin Israeliin elävänä tai kuolleena hetkellisten tulitaukosopimusten myötä.
Israelin armeijan mukaan Gazassa on yhä 49 Hamasin kaappaamaa panttivankia, joista 27 on Israelin arvion mukaan kuollut.
– Jututtamani paikalliset kyllä tietävät, mistä Gazan tilanteessa on kyse, mutta he odottavat vain pitkälti sitä, että panttivangin vapautettaisiin. Se on enemmänkin ollut ykkösasia.
"Ihmiset ajattelevat, ettei Hamasin kanssa voi neuvotella"
Israelissa nähtiin viime viikonloppuna laajoja mielenosoituksia, joissa vaadittiin toimia panttivankien takaisin saamiseksi sotatoimia rauhoittamalla.
– Haastattelemieni mielenosoittajien mukaan he halusivat näyttää, että Israelin hallitus ei vastaa kaikkien kansalaisten ajatuksia.
– Muuten sotatoimille löytyy täällä ymmärrystä, ja ihmiset ajattelevat, ettei Hamasin kanssa voi juuri neuvotella.
Ylitalon mukaan hallituksessa istuvat oikeistolaiset syyttivät mielenosoittajia Hamasin auttamisesta sekä kaaoksen luomisesta.
Gazan kaupungin valtaaminen on saanut laajaa kansainvälistä kritiikkiä, myös monilta Israelia perinteisesti tukevilta mailta.