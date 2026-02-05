Yhdysvallat ja Iran vahvistavat, että maiden on määrä neuvotella ydinsopimuksesta Omanissa perjantaina.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi Suomen aikaa keskiviikkoiltana, että neuvottelut alkaisivat Omanin Masqatissa perjantaiaamuna.
Valkoisen talon virkamies on niin ikään vahvistanut neuvotteluaikeet uutistoimisto AFP:lle.
Eri mediat olivat jo kertoneet omien lähteidensä pohjalta Omanin neuvotteluista ennen virallisia vahvistuksia. Iranin vallankumouskaartiin linkittyneen uutistoimisto Tasnimin mukaan neuvottelut koskevat ydinohjelmaa sekä Iranin vastaisten pakotteiden purkamista.
Iranin presidentti Masoud Pezeshkian vahvisti tiistaina määränneensä Iranin ulkoministerin aloittamaan uudet ydinneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa.
Yhdysvallat, muut länsimaat ja Israel epäilevät Iranin tavoittelevan ydinasetta. Iran on torjunut väitteet, mutta on jatkanut uraanin rikastamista ja hankaloittanut kansainvälisiä valvontatoimia.
Lähi-idän maat vetosivat Yhdysvaltoihin
Uutissivusto Axios kertoi aiemmin, että neuvottelut olivat olleet jo vaarassa kariutua muun muassa neuvottelupaikkaan liittyvien erimielisyyksien vuoksi.
Neuvottelut oli alkujaan määrä järjestää Istanbulissa, mutta Iran vaati kokouspaikan vaihtamista Omaniin ja halusi, että neuvotteluissa keskityttäisiin puhtaasti ydinohjelmaa koskeviin kysymyksiin.
Lisäksi Iran halusi, että neuvottelut ovat vain Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien väliset. Aiemmissa suunnitelmissa myös muiden Lähi-idän maiden edustajia olisi osallistunut tapaamiseen.
Axiosin mukaan Yhdysvallat oli suhtautunut paikanvaihdokseen alkujaan myötämielisesti, mutta oli sittemmin torjunut ehdotuksen. Yhdysvaltalaisten virkamieslähteiden mukaan kariutumisuhka oli lopulta väistynyt sen jälkeen, kun Lähi-idän johtajat olivat pyytäneet Yhdysvaltoja olemaan vetäytymättä neuvotteluista.
Yhden virkamiehen mukaan Yhdysvallat oli vastannut osallistuvansa keskusteluihin, jos arabimaat näin vaativat, mutta lähtee Omaniin erittäin skeptisenä. Toinen virkamies sanoi, että Yhdysvallat pitää kiinni neuvotteluaikeista kunnioittaakseen liittolaisiaan alueella sekä jatkaakseen diplomatian tiellä.
Yhdysvallat uhannut iskeä Iraniin
Neuvotteluja ympäröinyt eripuraisuus oli lisännyt huolta siitä, että Yhdysvallat voisi toteuttaa uhkauksensa iskeä Iraniin.
Yhdysvallat lähetti Lähi-itään sota-aluksia sen jälkeen, kun Iranin johto tukahdutti väkivalloin laajat mielenosoitukset. Hallinnon vastaisissa mielenosoituksissa on kuollut useita tuhansia ihmisiä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut "pahoja asioita tapahtuvan", jos ydinsopimusta ei synny.
Iran on puolestaan sanonut joukkojensa olevan täydessä valmiustilassa, ja se on uhannut iskeä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä, jos Yhdysvallat tekee hyökkäyksiä Iraniin.
Iranin ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenei on varoittanut laajan alueellisen sodan uhasta, jos Yhdysvallat hyökkäisi Iraniin.