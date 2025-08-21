Israelissa asuva suomalainen MTV:lle: Jos rauhaa ei synny, jatketaan sotaa

Israelin päätös maahyökkäyksestä Gazan kaupunkiin jakaa israelilaisia. MTV Uutiset tapasi Tel Avivissa suomalaisnaisen, joka puolustaa Israelin toimia ja pääministeri Benjamin Netanjahua.

Israelissa yli 40 vuotta asunut suomalainen Iris Amoyal sanoo ymmärtävänsä Israelin tuoretta päätöstä Gazan kaupungin valtaamisesta.

Hänen mielestään sodan jatkaminen äärijärjestö Hamasia vastaan on ainoa ratkaisu, jos neuvottelut äärijärjestö Hamasin kanssa eivät tuota tulosta.

– Jos sota halutaan jollakin tavalla päätökseen, eikä se onnistu neuvotteluilla, sitten vain jatketaan sotaa. Se on todella traagista. Mutta paras ratkaisu mielestäni on, että Hamas saadaan jollain tavalla pois vallasta, Amoyal kertoo MTV Uutisille Tel Avivissa.

Hänen mukaansa israelilaiset ovat kuitenkin väsyneitä jo lähes kaksi vuotta jatkuneeseen tilanteeseen ja toivoisi sodan loppuvan.

– Kukaan ei olisi uskonut, että sota pitkittyy näin.

Mikäli Hamas pysyy vallassa, Amoyal uskoo konfliktin jatkuvan.

– Jos Israel nyt lopettaa sodan yksipuolisesti, Hamas tulee kahden vuoden päästä ja tappaa vielä enemmän israelilaisia siviilejä.

Amoyal viittaa Hamasin taistelijoiden yllätyshyökkäykseen Israeliin lokakuussa 2023.

Tuolloin äärijärjestön joukot surmasivat yhteensä lähes 1 200 israelilaista ja ottivat yli 200 panttivangiksi.

"Hamas on syypää"

Israelin armeija kertoi eilen siirtyneensä Gazan kaupungin valtaamista koskevan suunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen.

Hamasin alaisen Gazan väestönsuojeluviranomaisen mukaan Israel teki yöllä ilmaiskuja Gazan kaupungin luoteis- ja kaakkoispuolella sijaitseville alueille.

Amoyal pitää Hamasia syypäänä vaikeaan pattitilanteeseen.

– Hamas aloitti sodan. Mielestäni mikään muu maa maailmassa ei käy näin pahaa, kummallista ja vaikeaa sotaa kuin Israel. Hamasin terroristit ovat tunneleissa, jotka ovat siviilirakennusten, kuten sairaaloiden ja koulujen alla, ja he pukeutuvat lääkäreiksi.

Israelilaiset panttivangit halutaan takaisin

Amoyal kertoo, että israelilaisten toiveena on saada loput Hamasin ottamista israelilaisista panttivangeista takaisin Israeliin.

Israelin armeijan mukaan Gazassa on yhä 49 Hamasin Israelista kaappaamaa panttivankia, joista 27 on Israelin arvion mukaan kuollut. Panttivangit ovat olleet Gazassa jo 22 kuukauden ajan.

Sodan aikana Israel ja Hamas ovat välittäjien avulla saaneet aikaan kaksi lyhyttä aselepoa. Niiden yhteydessä Hamas on vapauttanut israelilaisia panttivankeja ja Israel palestiinalaisia vankeja.

Yritykset aselevon saamiseksi jatkuvat yhä Egyptin ja Qatarin välittäminä, mutta kankeasti.

Laajoja protesteja Netanjahun hallitusta vastaan

Viime sunnuntaina sadat tuhannet israelilaiset vaativat eri puolilla maata järjestetyissä mielenosoituksissa pääministeri Benjamin Netanjahun hallitusta lopettamaan sotatoimet Gazassa, jotta panttivangit saataisiin takaisin.

Protestien järjestäjänä oli Brothers and Sisters for Israel -järjestö.

Sen perustajajäsen Michal Beinisch kertoo MTV Uutisille Tel Avivissa, että mielenosoituksilla osoitettiin, ettei Israelin kansa ole sama asia kuin Israelin hallitus.

– Suurin osa kansasta kokee, ettei hallitus tee tarpeeksi panttivankien vapauttamiseksi ja sellaisen sopimuksen saavuttamiseksi, joka toisi panttivangit takaisin, Beinisch sanoo.

Hän katsoo, että Netanjahu on oman hallituksensa ääriajattelijoiden panttivanki.

– Pysyäkseen vallassa Netanjahu on riippuvainen Itamar Ben-Gviristä ja Bezalel Smotrichista. Heillä taas on omat suunnitelmansa Gazaa varten, jotka eivät edusta Israelin kansan enemmistön tahtoa, Beinisch sanoo.

Smotrich toimii Netanjahun hallituksessa valtiovarainministerinä, ja Ben-Gvir on kansallisesta turvallisuudesta vastaava ministeri. Molemmat edustavat äärioikeistoa.

Mielenosoittaja: "Netanjahu on psykopaattinen narsisti"

Mielenosoitukseen Tel Avivissa osallistuneet Shilon Nir ja Roni Segev sanovat menettäneensä luottamuksensa pääministeri Netanjahuun kauan sitten.

– Jo vuosien ajan on ollut selvää, ettei hän palvele yleistä etua, vaan ainoastaan itseään. Hän on psykopaattinen narsisti.

Israelin toimet Gazassa ovat herättäneet voimakasta kritiikkiä kansainvälisesti. Päätös Gazan kaupungin valtaamisesta on kirvoittanut vastustusta myös monilta Israelia perinteisesti tukevilta mailta, esimerkiksi arabi- ja muslimivaltioilta.

Valtaamisen on varoitettu lisäävän humanitaarista hätää alueella, jossa monien kansainvälisten järjestöjen mukaan kärsitään jo nyt erittäin vakavasta ruoan puutteesta.

Netanjahu on puolustanut Gazan kaupungin valtaamista sanoen sen olevan paras tapa päättää sota.

Iris Amoyalilla riittää ymmärrystä pääministeri Netanjahua kohtaan. Hän uskoo, että Israelin hallitus tekee parhaansa.

– Netanjahu kertoo usein kaikennäköisiä tietoja hämätäkseen vihollista, esimerkiksi että pakkosiirretään gazalaiset Sudaniin. Ne ovat kaikki painostusta Hamasia vastaan. Monesti asiat ovat ihan eri tavalla kuin hän sanoo.

"Palestiinan valtio liian myöhäistä perustaa"

Viime aikoina useat maat ovat ilmoittaneet aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion tai suunnittelevansa Palestiinan tunnustamista lähikuukausina.

Osa näistä maista on kertonut, että tunnustaminen tapahtuisi ensi kuussa New Yorkissa järjestettävässä YK:n yleiskokouksessa.

Amoyal katsoo, että Palestiinan valtion tunnustaminen olisi pitänyt tehdä jo paljon aiemmin.

– Mielestäni on liian myöhäistä perustaa palestiinalaisille oma valtio. On hyvä, että heillä on autonomiset alueet ja teemme heidän kanssaan yhteistyötä. Monet palestiinalaiset käyvät töissä tehtaissa Israelissa.