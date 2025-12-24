Suomi ei ollut mukana yhteislausunnossa.
Kaikkiaan 14 maata tuomitsi Israelin siirtokuntien laajentamisen miehittämällään Länsirannalla yhteislausunnossaan jouluaattona.
Joukossa olivat muun muassa Britannia, Ranska, Kanada, Japani, Belgia, Italia ja Hollanti. Yhteislausunnon julkaisi Ranskan ulkoministeriö.
Pohjoismaista mukana ovat Islanti, Tanska ja Norja. Suomi ei ollut mukana.
Lausunnossa tuomittiin Israelin turvallisuusneuvoston päätös hyväksyä lähes parinkymmenen uuden siirtokunnan rakentaminen Länsirannalle.
Lausunto tuli sen jälkeen, kun palestiinalaishallinto oli tiistaina tuominnut Israelin päätöksen siirtokunnista. Palestiinalaishallinnon mukaan Israel kiristää otettaan palestiinalaisalueilla.
Viimeisen kolmen vuoden aikana Israel on hyväksynyt lähes 70 uutta siirtokuntaa miehitetyllä Länsirannalla.
YK:n tuoreen raportin mukaan Israelin laittomia siirtokuntia laajennetaan Länsirannalla ennätystahtiin.