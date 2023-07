Jos uudella mökillä vilisee hiiriä, voi kyse olla myyjän virheestä

Mitä myyjä on kertonut kohteesta? Onko mökkiä myyty hiirivapaana tai kerrottu jyrsijäverkkojen asentamisesta? Tällöin ostaja voi jo lähtökohtaisesti olettaa mökiltä parempaa laatutasoa ja myyjän vastuu on suurempi. Myyjän suorituksessa on virhe, jos hän on vakuuttanut, ettei hiiriä esiinny, eikä väite pidä paikkaansa.