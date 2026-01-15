Kun pakkanen kiristyy, saattavat pikkujyrsijät etsiä suojaa esimerkiksi mökeistä ja asuinrakennuksista. Asiantuntija neuvoo, millä keinoilla näitä epätoivottuja vieraita voi yrittää torjua.

Syksyisin ja talvisin monet jyrsijät tulevat mielellään sisälle taloihin. Pikkueläimet, kuten metsähiiret ja metsämyyrät, voivat saada aikaan ikävää sotkua syömällä, jyrsimällä ja ulostamalla.

MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailleen Luonnonvarakeskuksen metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Henttosen mukaan tietyillä toimenpiteillä pikkujyrsijät voi kuitenkin pitää kaukana.

Kuka talossa vierailee?

Pienet mustat papanat vihjaavat siitä, että talossa on vieraillut jyrsijä – useimmiten kyseessä on joko metsähiiri tai metsämyyrä.

Henttosen mukaan nämä kaksi lajia erottaa toisistaan helposti, jos vain tietää mitä katsoa.

– Metsähiiri on isompi. Sillä on aatelinen, kaunis kuono, isot korvat ja silmät, valkoiset jalat ja häntä on ruumista pidempi. Metsämyyrä on pehmeämpi, pienemmät korvat, punertava ja lyhyempi häntä, hän sanoo.

Estä sisäänpääsy

Yksi tärkeä asia jyrsijöiden torjunnassa on niiden kulkureittien tukkiminen.

Metsähiiret ja metsämyyrät ovat taitavia kiipeilijöitä, ja ne voivat tulla sisälle taloihin ja mökkeihin muun muassa katonrajan tuuletusaukkojen kautta.

Henttosen mukaan kaikki sisätilaan johtavat aukot kannattaisikin tukkia rautaverkolla, jonka silmäkoon olisi hyvä olla noin 5–7 millimetriä.

Jätösten lisäksi jyrsijät voivat nimittäin tehdä konkreettista tuhoa.

– Yksi ongelma on sähköjohtojen jyrsimiset. Nykyisissä, muovipinnoitteisissa sähköjohdoissa on jotain hajua, mistä hiiret tykkäävät, Henttonen sanoo.

Sähköjohtojen järsiminen voi aiheuttaa oikosulun tai pahimmillaan jopa tulipalon.

Älä "missään nimessä" imuroi

Jos sisätiloista löytyy papanoita, on Henttosen mukaan tärkeää, ettei niitä ala ainakaan imuroimaan.

– Pahin haitta on metsämyyrän papanoista ja virtsasta leviävä Puumala-virus, joka aiheuttaa myyräkuumeen. Virus säilyy huoneenlämmössä tartuntakykyisenä kaksi viikkoa ja koska se tarttuu ihmiseen yleensä pölytartuntana hengitysteitse, niin missään nimessä jätöksiä ei pidä imuroida. Mieluummin pyyhkii paikat kostealla rätillä ja desinfioivalla aineella, Henttonen sanoo.

Myyräkuumeen oireet voivat vaihdella lähes oireettomasta tilasta vakavaan tautiin.

Valitse oikeanlainen loukku

Jyrsijöitä usein loukutetaan sisätiloissa. Henttosen mukaan tärkeää on tarkistaa, että loukku on oikean kokoinen.

– Metsähiiri on varsinkin sen verran kookas laji, että ihan pienimmät loukut ovat liian pieniä sille.

Loukut kannattaa sijoittaa seinien vierille, sillä jyrsijät harvoin kulkevat avoimilla paikoilla.

Syötteinä Henttonen itse käyttää voimakkaasti tuoksuvaa juustoa.

– Mökillä käytän juustoa. Sen tuoksu säilyy pitkään ja se houkuttelee hiiriä ja myyriä pitkään.