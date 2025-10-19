Sokeri- ja paperitoukkaa voi olla vaikea erottaa toisistaan. Näin hävität häiriköt kotoasi.
Sokeritoukat ovat tuttu näky monien suomalaiskotien kylpyhuoneen lattioilla. Sen sijaan paperitoukat ovat vielä hieman huonommin tunnettuja, joskin sokeritoukkia haitallisempia, tunkeilijoita kotitalouksissamme.
Molemmista riesoista voi päästä eroon oikeanlaisilla konsteilla. Oleellista on kodin puhtaanapito.
Kiehuva vesi ja kuivuus ovat sokeritoukan vihollisia
Sokeritoukat ovat noin senttimetrin mittaisia hopeanharmaita hyönteisiä, jotka liikkuvat nopeasti.
Useimmiten ne möngertävät kodin kosteissa tiloissa ja saapuvat kylään viemäreiden kautta, kertoo Tuholaistorjuntakeskus Oy.
Sokeritoukat käyttävät ravinnokseen esimerkiksi ruokajäämiä, hiuksia, ihosolukkoa ja likaa, joita kodin viemäreistä tuppaa löytymään.
Sokeri- ja paperitoukkaa voi olla vaikea erottaa toisistaan, mutta sokeritoukka on vaaleampi ja pienempi.Shutterstock
Hyvä ja toimiva kikka epätoivottujen vieraiden torjumiseen onkin kiehuvan veden kaataminen viemäriin, vinkkaa Koti Puhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Reetta Alastalo tiedotteessa.
Kikka on erityisen tehokas yhdessä hyvän perussiivouksen kanssa.
Alastalo kehottaa kiinnittämään huomiota hyvään ilmanvaihtoon ja säännölliseen nurkkien, lattialistojen ja pienten rakojen imuroimiseen.
– Kylpyhuoneen pinnat kannattaa myös kuivata, jotta kosteutta jää vähemmän tilaan.
Paperitoukka voi tehdä tuhoakin
Siinä missä sokeritoukka on varsin harmiton kaveri, voi paperitoukka aiheuttaa vahinkoa kotitalouden asiakirjoille tai esimerkiksi tapeteille, sillä toukat tuhoavat tapettiliisteriä.
Sokeritoukasta poiketen paperitoukat viihtyvät kodin kuivissa tiloissa. Ne ovat hieman isompia ja tummempia kuin sokeritoukat.
Alastalo kertoo tiedotteessa, että paperitoukat kulkeutuvat kotitalouksiin esimerkiksi postipakettien tai muuttolaatikoiden mukana. Siksi niitä saa parhaiten torjuttua viemällä pahvipakkaukset nopeasti kierrätykseen ja imuroimalla käytettynä ostetut huonekalut huolellisesti.
Lisäksi paperitavarat, etenkin tärkeät asiakirjat, kannattaa säilyttää muovilaatikoissa, joihin toukilla ei ole pääsyä.
