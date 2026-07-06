



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Miksi ilmatilarajoituksia on nyt niin tiuhaan? | MTV Uutiset



Miksi ilmatilaa rajoitetaan nyt niin usein? "Iskujen painopiste siirtynyt lähemmäs Suomea" Kuvituskuvaa itäiseltä Suomenlahdelta. Kaunissaari on Pyhtään ulkosaaristossa sijaitseva suosittu retkikohde. juha metso/All Over Press Julkaistu 06.07.2026 17:55 Outi Jaatinen Ilmatilarajoitukset itäisellä Suomenlahdella liittyvät asiantuntijan mukaan siihen, että Ukrainan iskujen painopiste on siirtynyt yhä lähemmäs Suomen lähialueita. Puolustusvoimat otti maanataiaamuna 6. heinäkuuta käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ne purettiin kello 12. Edellisen kerran rajoitus itäisellä Suomenlahdella oli voimassa lauantaina 4. heinäkuuta ja sitä ennen torstaina 2. heinäkuuta. Lue myös: Zelenskyi vahvistaa: Ukraina iski Pietarin öljyterminaaliin Drooneja harhautuu Suomeen Puolustusvoimien mediapalvelusta kerrotaan MTV Uutisille, että vuoden 2026 aikana Ukraina on lisännyt iskujaan Venäjän energiainfrastruktuuria vastaan. Iskut ovat ulottuneet entistä syvemmälle Venäjän alueelle. Lisäksi Ukraina on kohdistanut iskujaan myös Venäjän luoteisille alueille, jotka ovat erittäin tärkeitä Venäjän sodankäynnin ja sen edellytysten ylläpidon kannalta. – Koska nämä alueet sijaitsevat Suomen läheisyydessä, on droonien harhautuminen Suomen alueelle mahdollista, Puolustusvoimien mediapalvelusta kerrotaan. Puolustusvoimat ei ole madaltanut kynnystä ilmatilan käytön rajoitusalueiden asettamiselle. Puolustusvoimista kerrotaan, että ilmatilaa valvotaan jatkuvasti ja tilannekuvaa ylläpidetään ympärivuorokautisesti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

– Mikäli ilmatilan turvaaminen edellyttää ilmatilan käytön rajoittamista, pyritään se tekemään ennakoivasti tarpeen mukaan.

Lue myös: Puolustusvoimat rajoitti aamulla ilmailua Suomenlahdella

"Mahdollinen riski"

Sotatieteiden tohtori ja kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) kertoo, mistä johtuu, että rajoituksia tuntuu olevan nyt niin tiuhaan.

– Se kertoo ennen kaikkea siitä, että Ukrainan iskujen painopiste on siirtynyt droonihyökkäyksissä yhä lähemmäs Suomen lähialuetta.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuvat Suomen lähialueille. Limnellin mukaan Ukraina iskee drooneillaan Venäjän keskeisiin kohteisiin itäisellä Suomenlahdella Pietarin alueella ja sen läheisyydessä.

– Siinä on mahdollinen riski tietyissä tilanteissa myös johtuen Venäjän torjuntakeinoista, että drooneja harhautuu alueelle, minne niiden ei pitäisi harhautua.

Näin ollen viranomaiset antavat ennaltaehkäisevästi merialueille ja ilmatilaan rajoitteita, jotta riskiä siviileille ei tulisi.

– Kun on mahdollisuus, että näitä drooneja harhaantuu ja että voivat aiheuttaa mahdollisesti siviileille jonkinlaista riskiä, silloin tällaisia rajoitteita tehdään. Se on aina tarpeen mukaan.

Parempi katsoa kuin ottaa riski

Limnellin mukaan itäinen Suomenlahti on maantieteellisesti erityinen alue.

– Kapea ja vilkas ja myös lähellä Venäjän sotilaallisia ja taloudellisia kohteita, joihin Ukraina nyt strategiansa mukaisesti selkeästi painopisteenä iskee eli Moskovaan ja Pietariin.

Tämä on lähellä Suomea, Suomen asutusta ja meriliikennettä.

– Silloin nämä heijastevaikutukset myöskin tulevat Suomen rajojen läheisyyteen.

Limnell pitää ennakoivia toimia ja ilmailun ja meriliikenteen rajoituksia oikeana ratkaisuna. Hänen mukaansa kyseessä on turvallisuusviranomaisilta hallittu varotoimi.

– Parempi tällainen lyhyt ja rajattu rajoitus kuin että otettaisiin riski, että drooni tai sen torjunta aiheuttaisi jonkinlaista riskiä sivullisille, kansalisille.

Ukrainan iskut menevät aalloissa

Rajoitusten lyhyttä kestoa selittää se, että Ukrainan iskut menevät aalloissa. Limnell pitää mahdollisena, että viranomaiset Suomen ja Ukrainan välillä ovat tietoisia näistä aikatauluista ja iskujen ajankohdista, mutta niitä tietoja ei luonnollisesti kerrota julkisuuteen.

Ilmatilaa seurataan omin keinoin ja myös kumppanimaiden kanssa ja ollaan valmiita toimimaan.

– Kun tulee varoitusmerkkejä siitä, että nyt on niin sanotusti mahdollinen riski Suomen lähialueilla, niin sen riskin arvioiduksi ajaksi näitä rajoituksia viranomaiset tekevät, mikä on mielestäni ihan oikein, Limnell sanoo.

Rajoitukset eivät jääne tähän

Limnell pitää todennäköisenä, että vastaavia rajoituksia tullaan näkemään jatkossakin heinäkuun aikana.

– Niiden määrä tulee riippumaan mielestäni ennen kaikkea siitä, miten ja millä aktiviteetilla Ukraina jatsaa iskujaan Venäjän lähialueisiin.

Toisaalta pitää hänen mukaansa muistaa, että Venäjä pyrkii häiritsemään ja torjumaan näitä drooneja aktiivisesti. Voi olla, että nuo droonit muuttavat lentorataansa eivätkä menekään siihen kohteeseen, mihin oli tarkoitus.

– Näillä nimenomaan pyritään ennaltaehkäisemään mahdollista riskiä, että jos näitä drooneja harhaantuu kohteiden ulkopuolelle, että niistä ei tulisi haittaa siviileille.

Toinen seikka on se, että jos kieltoalue on voimassa, viranomaiset saavat paremmat toimintaedellytykset.

Ei syytä huoleen

Tavallinen kansalainen voi pohtia, mitä pitäisi ajatella, jos näkee uutisista, että jossain on ilmatilarajoitus päällä.

Limnellin mukaan syytä huoleen ei ole, sillä Suomi varautuu näihin tilanteisiin jatkuvasti. Jos ainakin osa suomalaisista on kesälomalla, viranomaiset eivät.

Hävittäjiä Lappeenrannassa

Lappenrannan yllä havaittiin maanantaina aamupäivästä lentelemässä ainakin kaksi hävittäjää, kertoi Etelä-Saimaa-lehti.

Puolustusvoimien mediapalvelusta kerrotaan MTV Uutisille, että ne liittyvät ilmavalvonnan tehostamiseen. Tarkempia yksityiskohtia ei kommentoida.

Limnell kommentoi yleisellä tasolla, ettei hävittäjän näkyminen Lappeenrannan suunnalla kerro välittömästä uhasta. Se voi liittyä normaaliin ilmatilan valvontaan, harjoitteluun, siirtymälentoihin tai valmiuden tehostamiseen.

– Nykyisessä turvallisuustilanteessa viranomaisten toiminta voi näkyä Kaakkois-Suomessa aiempaa selvemmin ja se on ennen kaikkea merkki varautumisesta, ei paniikista.

Muistutus ilmailijoille

Puolustusvoimat muistuttaa, että ilmailijoiden tulee tarkistaa ilmatilan rajoitukset aina ennen lentoa. Tämä koskee sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua.

Tiedotteet koskevat kaikkia ilmailijoita, ja niissä annetaan tietoa ilmatilan käytön rajoituksista ja riskeistä, jotka voivat vaikuttaa lentosuunnitteluun ja lennon toteuttamiseen. Voimassa oleva NOTAM-tiedotelista löytyy Fintraffic ANS:n Ilmailutiedotuspalvelun verkkosivuilta.