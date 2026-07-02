Aamulla käyttöön otettu ilmailun rajoitusalue itäisellä Suomenlahdella on purettu, Puolustusvoimat tiedottaa.
Puolustusvoimat otti torstaiaamuna käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella tänään torstaina aamulla. Puolustusvoimista kerrottiin puoli seitsemän aikaan, että varotoimenpiteenä tehty rajoitus on purettu.
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Tämä tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön torstaiaamuna klo 4.26, viestipalvelu X:ssä kerrottiin.
Siinä luki lisäksi:
– Tarkista ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä – koskee sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua.
Puolustusvoimista kerrottiin MTV Uutisille puoli seitsemän aikaan, että rajoitus on juuri hetki sitten purettu. Kyseessä oli sivullisten suojaamiseksi tehty varotoimenpide. Tapahtunutta ei avata enempää.