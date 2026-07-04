Rajoitus liittyy Ukrainan puolustustaisteluun Venäjää vastaan.
Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella lauantaina aamun aikana 4.heinäkuuta.
Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan, että rajoitus liittyy Ukrainan puolustaisteluun Venäjää vastaan ja siihen liittyviin operaatioihin.
– Ei ole kyse suoraan drooniuhasta, vaan varotoimenpide siihen liittyen, viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille.
Ilmailurajoitus otettiin käyttöön kello 5.18 aamulla ja meriliikenteen rajoitus myöhemmin.
Fintraffic Sky -palvelun mukaan rajoitusalue on Kotkan edustalla.
Kuvassa rajoitusalue.Fintraffic
Tilanteen ja rajoitustoimenpiteiden kestosta ei ole vielä tällä hetkellä arviota.
Puolustusvoimat ilmoitti asiasta X-viestipalvelussa.
Vastaavanlainen rajoitus oli voimassa muutama päivä sitten.